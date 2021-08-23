اتحاد نقابات عمال فلسطين يثني على قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور

رام الله - دنيا الوطنأثنى أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد على قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين، ليصبح 1880 شيقل بدلا من 1450 شيقلا، بدءا من العام المقبل 2022.وبين سعد، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه الزيادة خطوة مهمة على طريق الكفاح النقابي والعمالي العادل في فلسطين، وبين أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، سيواصل مطالبته برفع ذلك الحد ليلامس حدود خط الفقر الوطني وهو "2450" شيقلا.وبهذه المناسبة حث سعد عمال وعاملات فلسطين، على التمسك بحقهم كاملا في الأجر، بعد هذه الزيادة، وعدم القبول بأي أجر أقل من الحد الجديد بعد الشروع بتطبيقه، كما وجه نداء مماثلا لأرباب العمل دعاهم فيه إلى التقيد بالنظام والقانون وعدم تعريض مستخدميهم لأي نوع من أنواع الظلم.ودعا وزارة العمل إلى تشديد تدابيرها الرقابية على أصحاب العمل، وفرض إجراءات عقابية رادعة بحق كل من يخالف القرار.كما طالب بإقرار منظومة تقاضي فعالة، خاصة بالعمال (محاكم عمالية)، للنظر والفصل في القضايا العمالية.