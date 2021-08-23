إسرائيل: (كابينت كورونا) يقرر افتتاح العام الدراسي الجديد في موعده الأصلي



وفي التجمعات السكانية الحمراء، يكون التعليم حضورياً في الصفوف حيث تفوق نسبة التطعيم 70% بالمائة، والتعليم عن البعد في الصفوف الأخرى.



وفي اليوم الأول من الدراسة سيتعين على التلاميذ حتى سن 12إبراز نتائج اختبار مضادات سلبي.



وسيسري مفعول الشارة الخضراء، على طواقم التعليم في رياض الأطفال والمدارس وأفراد الجهاز الصحي في المؤسسات التعليمية .

رام الله - دنيا الوطنقرر (كابينت كورونا) في إسرائيل، استئناف السنة الدراسة بشكل منتظم وكامل في الأول من شهر أيلول/ سبتمبر وتطعيم التلاميذ داخل المدارس خلال ساعات الدوام بشرط موافقة أولياء أمورهم.