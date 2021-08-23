العقاد: نحن أمام موجة شديدة الانتشار وتصيب كل الفئات العمرية
قال د. يوسف العقاد، رئيس مشفى غزة الأوروبي، اليوم الاثنين، إنه ثبت وجود "سلالة دلتا" من فيروس (كورونا) في غزة وهي الأسرع انتشاراً والأكثر فتكا ويُصيب الأطفال.
وأشار في تصريح لإذاعة (الأقصى)، إلى أن هناك طفلاً عمره (6 شهور) مصاب بفيروس (كورونا)، ومتواجد في مشفى غزة الأوروبي.
وشدد العقاد على أننا "أمام موجة شديدة الانتشار وتصيب كل الفئات العمرية".
وكشف نائب مدير عام الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة مجدي ضهير اليوم الإثنين، تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة.
وقال ضهير، خلال مؤتمر صحفي عقده في قطاع غزة: "تتابع وزارة الصحة تطورات الحالة الوبائية والمنحنى المتصاعد للإصابات بفيروس كوفيد 19 داخل مناطق قطاع غزة والذي سجل زيادة مضطردة في عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية".
وأضاف: "نؤكد أن قطاع غزة دخل فعليا في الموجة الثالثة من جائحة كوفيد 19 والتي بدت متسارعة الانتشار والتفشي داخل المجتمع ووفق المؤشرات التي يتم رصدها يومياً والتي سجلت خلال ال 24 ساعة الماضية 663 إصابة جديدة و تسجيل 3 وفيات بالإضافة ارتفاع عدد حالات الدخول للمستشفيات إلى 171 حالة منها 101 حالة ما بين خطيرة وحرجة.
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