العقاد: نحن أمام موجة شديدة الانتشار وتصيب كل الفئات العمرية

وأشار في تصريح لإذاعة (الأقصى)، إلى أن هناك طفلاً عمره (6 شهور) مصاب بفيروس (كورونا)، ومتواجد في مشفى غزة الأوروبي.

وشدد العقاد على أننا "أمام موجة شديدة الانتشار وتصيب كل الفئات العمرية".

وكشف نائب مدير عام الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة مجدي ضهير اليوم الإثنين، تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة.





وقال ضهير، خلال مؤتمر صحفي عقده في قطاع غزة: "تتابع وزارة الصحة تطورات الحالة الوبائية والمنحنى المتصاعد للإصابات بفيروس كوفيد 19 داخل مناطق قطاع غزة والذي سجل زيادة مضطردة في عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية".



