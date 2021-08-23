بنك فلسطين يعيد إطلاق برنامج نقاطكم بميزات جديدة مكافأة للعملاء

رام الله - دنيا الوطنأعاد بنك فلسطين، إطلاق برنامج نقاطكم "Pointcom" بحلّته الجديدة، وذلك تشجيعاً لعملائه للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المجانية واستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والمشتريات في عملية التسوّق محلياً ودولياً وعبر الإنترنت.ويهدف البرنامج إلى منح العملاء مجموعة من النقاط عند استخدام الخدمات الإلكترونية البنكية المجانية، بما فيها بطاقات البنك المختلفة، وذلك خلال عمليات الشراء والتسوق محلياً ودولياً وعبر الإنترنت، علماً أن كل 100 نقطة = 1 شيكل، حيث بإمكان العملاء تجميع النقاط بحد أدنى 2000 نقطة ثم استبدالها نقداً من خلال تطبيق بنكي أو بمشتريات من خلال ماكينات نقاط البيع المنتشرة في المتاجر بمختلف محافظات الوطن.ويمتاز البرنامج بمقدرة العملاء على الاشتراك فيه تلقائياً بمجرد فتح حساب والحصول على بطاقة الخصم والمشتريات أو استخدام الانترنت أو الموبايل البنكي دون الحاجة للتوجه إلى البنك، كما يستطيع العملاء معرفة عدد النقاط التي تم تجميعها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، وتطبيق "بنكي ع موبايلي".وأعرب مدير إدارة أعمال الأفراد والفروع في بنك فلسطين ثائر حمايل عن سعادته بإعادة إطلاق برنامج نقاطكم "Pointcom" بحلته الجديدة، بما يؤكد حرص البنك على تسهيل متطلبات عملائه، وتلبية كافة توقعاتهم واحتياجاتهم المصرفية والمالية، عبر تعزيز التعاملات المالية الإلكترونية المجانية.وأضاف حمايل أن البرنامج صمم خصيصاً لتشجيع العملاء على استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية، دون الحاجة للوصول إلى فروعه، ولتشجيعهم على استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم والمشتريات في التسوق من المحلات والمتاجر المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير الوقت والجهد والمال عليهم.ويمنح البرنامج ميزة إضافية للعملاء الذين اعتمدوا استخدام الخدمات الإلكترونية والاستغناء عن خدمات الفرع لشهر كامل، حيث يمنح 500 نقطة كمكافأة شهرية، شرط عدم وجود عمليات سحب أو إيداع من الفرع، وعدم وجود عمليات تحويل من داخل الفرع، إضافة إلى وجود حركة مشتريات واحدة على الأقل من خلال استخدام أي نوع من أنواع البطاقات، وضمن الحد الأدنى المحدد لاحتساب النقاط، مع وجود 5 حركات مالية على الأقل خلال الشهر من خلال تطبيق بنكي.يذكر أن برنامج نقاطكم "Pointcom" هو أول برنامج متميز على مستوى البنوك والمصارف الفلسطينية، والذي أطلقه بنك فلسطين مكافأة لعملائه، ولتشجيعهم على ثقافة استخدام البطاقات البلاستيكية في عمليات التسوق، واستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية.