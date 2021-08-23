إسرائيل: تراجع طفيف في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)





وغداة القرار بافتتاح السنة الدراسية في موعدها، قال منسق مكافحة (كورونا)، سلمان زرقاء، أن العودة الى الدراسة هدف مهم لنا كمجتمع، ولكنه حذر من أن تكون حالات نقل للعدوى تلزم اغلاق صفوف.





وفي مقابلة إذاعية دعا الى اتخاذ خطوات إضافية لتقليص معدلات الإصابة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



هذا وعُرض على الوزراء أمس، تقرير يشير إلى أن نحو 37 ألف معلم ومربية أطفال لم يتطعموا.





وتدرس وزارة الصحة احتمال ان يُخرج عنصر تعليمي يرفض التطعيم أو الخضوع لفحص قبل الدخول الى المدرسة، ان يخرج في إجازة غير مدفوعة الأجر.

وتظهر معطيات أصدرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، أن عدد الحالات الخطيرة يبلغ 670، فيما ويخضع 108 مرضى لأجهزة التنفس الاصطناعي، وتوفي من مضاعفات الفيروس منذ ظهوره في إسرائيل 6830 شخصا.