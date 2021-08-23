شؤون فلسطينية

وزير الأشغال يفتتح انتخابات اتحاد المقاولين الفلسطينيين التي تتم في شطري الوطن

وزير الأشغال يفتتح انتخابات اتحاد المقاولين الفلسطينيين التي تتم في شطري الوطن
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان، د.محمد زيارة اليوم، أعمال الدورة الحادية عشر 2021- 2023 لانتخابات اتحاد المقاولين الفلسطينيين المقرر إجراءها اليوم في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وقال زيارة، تعتبر هذه الانتخابات ذات أهمية كبيرة لصالح قطاع اتحاد المقاولين لأنه يعد من أهم القطاعات الحيوية في فلسطين، مؤكداً على استعداد الوزارة للتعاون الكامل للارتقاء بقطاع المقاولات، والذي سيؤدي بدوره إلى إنجاز سريع وذات كفاءة عالية في مختلف المشاريع.

كما وبارك زيارة هذه العملية الانتخابية التي تتم اليوم في شطري الوطن الضفة والقطاع في مشهد وحدة وطنية لها أثر وأهمية عالية في نفوس الجميع.

وفي السياق ذاته، تواصل زيارة مع لجنة الانتخابات المشرفة على سير العملية الانتخابية في المحافظات الجنوبية هاتفياً ، من مقر الاتحاد في رام الله واطمأن على سير العملية الانتخابية هناك، من أعداد المرشحين والمقترعين، مثمناً على الوحدة التي تجلت في هذه العملية و متمنياً لهم النجاح والتوفيق في
خدمة المواطن ليكونوا رافعة لهذا الوطن لما لهذا الجسم من أهمية على الصعيد الاقتصادي، مقدماً شكره للمشرفين على لجنة الانتخابات في كل من الضفة وغزة ثابت أبو رجيلة، وأحمد اسحق فليفل.

من جهته، شكر رئيس اتحاد المقاولين زاهر حميدات الوزير زيارة على اهتمامه ومتابعته لانتخابات الاتحاد، مؤكداُ على أهمية التعاون الدائم بين الاتحاد ووزارة الأشغال العامة كونهم جسم واحد يسعى للارتقاء بواقع البنية التحتية في فلسطين، مشيراً إلى أن الاتحاد يتحمل جزءاً من المسؤولية الوطنية، وإن أي صعاب
تواجه الدولة نتخطاها سوياً جنباً إلى جنب.

يشار إلى أن اتحاد المقاولين الفلسطينيين الذي يضم مئات شركات المقاولات والإنشاءات المختلفة التخصصات يعتبر من أهم أعمدة الاقتصاد الفلسطيني ومن أكبر المؤسسات المشغلة للأيدي العاملة.

ومن الجدير ذكره، أن أعداد المرشحين لمجلس إدارة الاتحاد 26 مرشح، بحيث ترشح 12 عن المحافظات الشمالية و 14 مرشحاً عن المحافظات الجنوبية ، وسيتم انتخاب 15 مرشحاً.

أما عدد الناخبين من أعضاء الهيئة العامة الذي يحق لهم الاقتراع في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية فيبلغ 697 عضو، بواقع 409 في المحافظات الشمالية، و288 عضو في المحافظات الجنوبية.

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