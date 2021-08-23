فصائل العمل الوطني: مهرجان كبير على أرض مخيم العودة يوم الأربعاء شرق خانيونس





وعقب ذلك شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة استهدفت أراضٍ ومواقع للمقاومة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، رداً على إصابة الجندي.



رام الله - دنيا الوطندعت فصائل العمل الوطني والإسلامي، المواطنين للحشد والمشاركة في المهرجان الكبير "سيف القدس لن يغمد" وذلك الأربعاء المقبل، بعد صلاة العصر مباشرة على أرض مخيم العودة شرق خانيونس.وقالت الفصائل في الدعوة: إن المهرجان سيتخلله كلمة مركزية للفصائل الفلسطينية وفقرات إنشادية وشعبية فنية، مشيرة إلى أن "مشاركتكم تجديد للعهد والوعد ووفاء للأرض والوطن".وكان مهرجان كبير نُظم يوم السبت الماضي، على أرض "ملكة" شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث جارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على طول الجدار الفاصل الأمر الذي أدّى إلى إصابات العشرات، بالإضافة إلى إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة جداً، جراء قنصه من قبل شاب فلسطيني من مسافة صفر من إحدى فوهات الجدار الفاصل.