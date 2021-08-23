أبو مذكور: كافة التطعيمات مقبولة لأداء فريضة العمرة باستثناء الروسي والصيني



وفيما يتعلق بالتكاليف، أكد رئيس شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، أنها ستزيد قليلاً عن أعوام السابقة، نظراً لطلب المملكة بأن يقيم في الغرفة الواحدة شخصان فقط بدلاً من أربعة أشخاص، والنقل بالباص لا يزيد عن 25 معتمر، حيث كان سابقاً يحمل ما بين 45 و50 معتمر.



وبين أبو مذكور، أن هناك زيادة في تكاليف التأمين الصحي، وذلك من أجل خدمة المواطنين إن حدث أي طارئ لهم، حيث سيتعالج على حساب وزارة الصحة السعودية، لافتاً إلى أن كل هذه التكاليف يتحملها المعتمر.



وذكر: "المملكة العربية السعودية طالبت من الفنادق بأن يكون 10%من عدد الغرف هي لخدمة المعتمرين في حال أصابهم مكروه سواء (كورونا) أو غيرها".



في ختام حديثه، أكد أنه نحن مع تنفيذ كل الطلبات والتعليمات المملكة العربية السعودية، كذلك تنفيذ تعليمات وزارة الصحة، ووزارة الأوقاف الفلسطينية في قطاع غزة.



وأعلنت المملكة العربية السعودية، عودة موسم العمرة، مباشرة بعد انتهاء أداء شعائر فريضة الحج، والذي تم تنظيمه بعدد محدود من الحجاج بلغ 60 ألفا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات (كورونا).



وقال وكيل رئيس شؤون المسجد الحرام سعد بن محمد المحيميد، لوكالة الأنباء السعودية، في وقت سابق: "إن جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة بدءًا من يوم 15 ذي الحجة (الأحد 25 يوليو/ تموز الجاري) عبر الحجز من تطبيق اعتمرنا الإلكتروني".



وأضاف: "سيتم استقبال المعتمرين وفق إجراءات احترازية تضمن سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام، ووفق خطة من أربع مراحل تراعي التدابير الصحية لمنع تفشي (كورونا)، استأنفت المملكة، في 4 تشرين الأول/ اكتوبر 2020، أداء مناسك العمرة بعد تعطيلها لنحو سبعة أشهر".



خاص دنيا الوطن - آية الملاحيأكد عوض أبو مذكور، رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أن المملكة العربية السعودية، طالبت أن يكون المعتمر حاصلاً على تطعيم، منوها في الوقت ذاته إلى ان كل التطعيمات مقبولة باستثناء الروسي والصيني.وقال أبو مذكور، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "إن شركات الحج والعمرة، تنتظر القرار النهائي من وزارة الأوقاف ببدء العمل في ملف العمرة"، مشيراً إلى أن الوزارة تتواصل مباشرة مع السعودية، لتسهيل الطرق على المعتمرين الفلسطينيينوأشار إلى أنه بعد الموافقة من قبل الوزارة، سيتم تأهيل الشركات وتصديق العقود مع المملكة العربية السعودية.