اندلاع أربعة حرائق في مجلس (أشكول) يشتبه أنها بفعل بالونات حارقة













رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن أربعة حرائق اندلعت، مساء اليوم الاثنين، في المجلس الإقليمي (أشكول) المحاذي لقطاع غزة، يشتبه أنها بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.وشهد مخيم ملكة شرق مدينة غزة، أول أمس السبت، حالة من التوتر الشديد، جراء المواجهات التي جرت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المشاركة في المهرجان الوطني الذي نظمته الفصائل الفلسطينية، احياءً لذكرى إحراق المسجد الأقصى.وأسفرت المواجهات عن إصابة 41 مواطناً فلسطينياً، بينهم حالتين وصفتا بالخطيرة، فيما أصيب جندي إسرائيلي خلال إطلاق النار عليه من مسافة صفر من قبل شاب فلسطيني، وصفت حالته بالحرجة.وعقب انتهاء الفعاليات، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة، استهدف القصف مواقع للمقاومة الفلسطينية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.