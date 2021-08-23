الداخلية بغزة تنفي وجود اغلاقات نتيجة فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكد إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أنه لا يوجد لدى وزارته أي قرار بإغلاقات في إطار مواجهة فيروس (كورونا)، لافتا إلى أن كل ما يتم الحديث عنه من فرض إغلاقات غير صحيح.وقال البزم في تصريحات لإذاعة (صوت القدس)، صباح اليوم الاثنين: "اعتباراً من اليوم، سنكثف من جولاتنا لكافة المرافق التي تقدم خدمة للمواطنين؛ من أجل التأكيد من تطبيق إجراءات السلامة والوقاية".وأضاف: "نعمل على توعية الجمهور من أجل زيادة الإقبال على تلقي تطعيمات فيروس كورونا"، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك قراراً حكومياً بتلقي كافة الموظفين الحكوميين للقاح فيروس (كورونا)، ويتم العمل ضمن خطة متدرجة لتلقي التطعيمات.