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"سلطة الطاقة" تشرع بربط طولكرم بمحطة صرّة لحل أزمة الكهرباء في المحافظة

"سلطة الطاقة" تشرع بربط طولكرم بمحطة صرّة لحل أزمة الكهرباء في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم الاثنين، البدء بمشروع ربط محافظة طولكرم بمحطة تحويل الكهرباء في بلدة صرّة بمحافظة نابلس، في إطار مشروع التخفيف من أزمة الكهرباء التي تعيشها المحافظة عبر زيادة القدرات اللازمة لإنتاج الكهرباء ومعالجة الأزمة التي بلغت ذروتها صيف العام الحالي.

وقالت سلطة الطاقة في بيان صدر عنها، إنها بدأت من خلال الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، الذي يمتد من مدخل طولكرم الجنوبي حتى نقطة ربط عناب، وذلك لاحقاً لاجتماع دعا إليه رئيس الوزراء محمد اشتية.

وأوضحت "أن النسبة السنوية لنمو الطلب على الكهرباء في طولكرم يصل إلى 12% سنوياً، كما تعاني المدينة من زيادة على استهلاك الكهرباء خلال الصيف".

وأضافت أن هناك مشروعا منذ سنوات لإضافة نقطة ربط ثالثة لطولكرم، وتم تسديد مليون واربعمئة ألف من قبل بلدية طولكرم، وتم الحصول على الموافقات، لكن عند التنفيذ قامت المحاكم الإسرائيلية بمنع العمل في الخط ما أدى لتوقف المشروع.

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