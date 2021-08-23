فلسطين تُسجل أعداد إصابات مرتفعة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، ظهر يوم الاثنين الموافق 23 أغسطس 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 109، قلقيلية 52، نابلس 266، طوباس 28، سلفيت 27، جنين 49، أريحا والأغوار 8، رام الله والبيرة 71، ضواحي القدس 8، الخليل 40، بيت لحم 3، قطاع غزة 663، مدينة القدس 42".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 16، قلقيلية 7، نابلس 90، طوباس 4، سلفيت 2، جنين 5، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 42، ضواحي القدس 3، الخليل 2، بيت لحم 1، قطاع غزة 145، مدينة القدس 64".وسجلت 5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها 3 حالات في قطاع غزة، وحالة في جنين، وأخرى في سلفيت.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 96 مريضاً، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 712,501 بينهم 439,024 تلقوا الجرعتين من اللقاح.