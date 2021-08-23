وزارة العمل وبنك فلسطين يبحثان سبل توظيف ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة

رام الله - دنيا الوطنبحث الوكيل المساعد لشؤون التمويل والتعاون الدولي في وزارة العمل رامي مهداوي مع مدير عام بنك فلسطين محمود الشوا سبل التعاون المشترك لتوظيف ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات الشمالية والجنوبية، من خلال المشاريع الصغيرة وزيادة نسبة التوظيف لهم في البنك، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التحالف الوطني الفلسطيني لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.وأشار مهداوي إلى التجربة الفلسطينية الأولى على المستوى العربي مع بنك فلسطين من خلال إنشاء محفظة مالية للأشخاص ذوي الإعاقة بحيث تضمن حقوقهم، حيث قُدرت قيمة المحفظة بنصف مليون دولار بفوائد صفرية، وشكل المشروع نجاحا كبيرا في كافة المدن مع أهمية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات الجنوبية، بسبب العدوان الإسرائيلي على المحافظات الجنوبية الذي يسبب ارتفاع النسبة.كما أكد مهداوي على أهمية التزام بنك فلسطين في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 5%، مما يشكل داعما وحافزا لغيره من البنوك والقطاعات في تشغيل هذه الفئة لدورها في خدمة وتنمية المجتمع، داعيا البنك إلى زيادة هذه النسبة بما يتلاءم مع احتياجاته وخدماته المقدمة للمواطنين.بدوره، أكد الشوا على حرص بنك فلسطين على تقديم المشاريع التي تخدم كافة فئات المجتمع سيما الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا قادرين على تحقيق الاستقلال الاقتصادي لهم ولعائلاتهم، مشيرا إلى أن نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في البنك تبلغ 6%، كما يعمل البنك على انتهاج سياسة توظيف ذوي الكفاءة سواء من الأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم.ووعد الشوا بأهمية إعادة العمل في استكمال المحفظة المالية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في أقرب وقت ممكن، من أجل المساهمة في تخفيض نسبة البطالة بشكل عام وللأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.