دولي

الملكة إليزابيث تتخذ إجراء قانونيًا غير مسبوق ضد الأمير هاري

الملكة إليزابيث تتخذ إجراء قانونيًا غير مسبوق ضد الأمير هاري
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أمرا إلى كبار مساعدي القصر بالرد قانونيا على تصريحات حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، "التي تشوه صورة العائلة الملكية البريطانية".

ونقلت "صحيفة ذي صن" البريطانية، عن مصدر مطلع، أن الملكة غاضبة من التصريحات المتكررة وغير الصحيحة للزوجين، وأبدت امتعاضها بالقول "لقد بلغ السيل الزبى".

وكشف المصدر، أنه "سيتم إبلاغ هارى وميجان بأنه لن يتم التسامح معهما في التشهير والتجاوز على العائلة المالكة والملكة، وأن الفريق القانوني للنظام الملكي يجري استشارات مع خبراء بعد وابل الانتقادات من الزوجين المقيمين في الولايات المتحدة".

وكانت العائلة المالكة البريطانية قد أضافت ابنة الأمير هاري وميغان ماركل إلى خط الخلافة الرسمي عبر موقعها الرسمي، وذلك بعد مرور 7 أسابيع كاملة من ولادتها. وجاءت إضافة اسم ابنة الأمير هاري للقائمة بعدما رصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس الأحد أنه لم يتم إضافتها على الموقع الرسمي، على الرغم من مرور أسابيع على ولادتها، واعتبرته إجراء غير شائع.

وآثار الأمير هاري وميغان ماركل جدلا عالميا واسعا باللقاء التلفزيوني الذي أجرياه مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري قبل أشهر، وزعما فيه أنهما تعرضا لسوء المعاملة من قبل أفراد العائلة المالكة الآخرين.

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