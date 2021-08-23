شؤون فلسطينية

اشتية: عدم تلقي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) ليس حرية شخصية

اشتية: عدم تلقي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) ليس حرية شخصية
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الإثنين، إن عدم تلقي المطاعيم ليس حرية شخصية، إذ تنتهي حريتك عندما تتسبب في الضرر لصحة الآخرين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية  كالمرضى  وكبار السن الذين هم أكثر عرضة  للفيروس.

ودعا رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة (121)، كل من لم يتلق المطعوم حتى الآن  للاسراع في التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة في جميع المحافظات، لتلقيه وتحصين نفسه ومجتمعه من الفيروس  المتحور، وذلك في ضوء الارتفاع المتزايد في منحنى الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا وحتى لا نجد انفسنا مضطرين للعودة الى إجراءات وتدابير تقييد جديدة للحركة لكي نحد من تفشي السلالات الجديدة من الفيروس، وأشار إلى أن معظم الحالات المصابة هي لأشخاص لم يتلقوا المطاعيم.

وأوضح اشتية أنه سيترأس اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ الوطنية لتقييم الحالة الوبائية ومناقشة سبل مواجهة الموجة الجديدة من الفيروس.

وأكد أن اقبال المواطنين على تلقي المطاعيم والتزامهم بارتداء الكمامات وتوخي التباعد الجسدي وتجنب الجمهرة من شأنه أن يحافظ على سلامة المجتمع ويجعلنا قادرين على مواجهة الفيروس دون أن نتكبد خسائر اقتصادية سببتها الاغلاقات الماضية، ولكي نهيئ الأجواء أمام أبنائنا لمواصلة التعليم الوجاهي الآمن في المدارس والجامعات.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا، دخل حيز التنفيذ، بإعطاء إجازة بدون راتب للموظفين الرسميين الذين لم يتلقوا تطعيم الوقاية من فيروس كورونا وحتى انتهاء الوباء.

وفي شأن آخر، قال اشتية إن ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ومحاولات استكمال التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين أصحاب الأرض والمكان والتاريخ والهوية، يستوجب تدخلاً دوليا وعربياً وإسلامياً عاجلاً لوضع حدٍّ لانتهاكات وجرائم الاحتلال.

وحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار إسرائيل بسياسات  الاضطهاد والعنصرية وخاصة في مدينة القدس المحتلة، وفي جميع القرى والبلدات في الضفة الغربية التي شهدت عمليات هدم واسعة للبيوت والاستيلاء على الممتلكات وقتل الأطفال والشباب المدافعين عن أرضهم ومنازلهم.

وطالب العالم بلجم آلة القتل الإسرائيلية التي تحصد ارواح اطفالنا، مشيرا إلى ارتفاع وتيرة العدوان على شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وتشديد الحصار على أهلنا في قطاع غزة بعد العدوان الأخير على القطاع، كما تم تعطيل آلية إعادة الإعمار.

وأدان رئيس الوزراء عزم ما يسمى "الصندوق القومي اليهودي" الموافقة على رصد مبالغ طائلة للاستيلاء على آلاف الدونمات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لتوسعة الاستيطان، بما يمثل تجسيدا لمساعي الضم وتدمير امكانية إقامة الدولة الفلسطينية.

وبين رئيس الوزراء أن الحكومة سترسل  كميات أدوية ومستلزمات الى المستشفيات في لبنان مما تنتجه المصانع الفلسطينية بما يشمل حوالي 85 صنفا من الادوية والمستلزمات الطبية، بالتنسيق مع مسؤول ملف لبنان عزام الأحمد، وسفارة فلسطين لدى لبنان، والأمم المتحدة.

ويناقش مجلس الوزراء مجموعة من القضايا المتعلقة بالوضع المالي والصحي، ومشاريع البنى التحتية للمحافظات، والتحرك الدبلوماسي، والوضع الأمني واعتداءات الاحتلال المتكررة على أهلنا واراضينا.

أخبار ذات صلة

تعليق الدوام بمدرسة الخنساء في قلقيلية 4 أيام بسبب (كورونا)

تعليق الدوام بمدرسة الخنساء في قلقيلية 4 أيام بسبب (كورونا)

الديمقراطية: كسر الحصار عن قطاع غزة ليس موضوعاً للمزايدات بين بينت ونتنياهو

الديمقراطية: كسر الحصار عن قطاع غزة ليس موضوعاً للمزايدات بين بينت ونتنياهو

فلسطين تُسجل أعداد إصابات مرتفعة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل أعداد إصابات مرتفعة بفيروس (كورونا)

وزارة العمل وبنك فلسطين يبحثان سبل توظيف ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة

وزارة العمل وبنك فلسطين يبحثان سبل توظيف ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة

تسعة أسرى يواصلون الاضراب ثلاثة منهم منذ 40 يوما

تسعة أسرى يواصلون الاضراب ثلاثة منهم منذ 40 يوما

مستوطنون ينصبون منزلين متنقلين غرب سلفيت

مستوطنون ينصبون منزلين متنقلين غرب سلفيت

&#34;المكافحة&#34; بغزة تُنظم مناورة تحاكي اعتقال مروجي المخدرات

"المكافحة" بغزة تُنظم مناورة تحاكي اعتقال مروجي المخدرات

&#34;الخارجية&#34; تحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن جرائم بؤر الإرهاب اليهودي في الضفة

"الخارجية" تحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن جرائم بؤر الإرهاب اليهودي في الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تعليق الدوام بمدرسة الخنساء في قلقيلية 4 أيام بسبب (كورونا)

تعليق الدوام بمدرسة الخنساء في قلقيلية 4 أيام بسبب (كورونا)

الديمقراطية: كسر الحصار عن قطاع غزة ليس موضوعاً للمزايدات بين بينت ونتنياهو

الديمقراطية: كسر الحصار عن قطاع غزة ليس موضوعاً للمزايدات بين بينت ونتنياهو

وزارة العمل وبنك فلسطين يبحثان سبل توظيف ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة

وزارة العمل وبنك فلسطين يبحثان سبل توظيف ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة

تسعة أسرى يواصلون الاضراب ثلاثة منهم منذ 40 يوما

تسعة أسرى يواصلون الاضراب ثلاثة منهم منذ 40 يوما

مستوطنون ينصبون منزلين متنقلين غرب سلفيت

مستوطنون ينصبون منزلين متنقلين غرب سلفيت

&#34;المكافحة&#34; بغزة تُنظم مناورة تحاكي اعتقال مروجي المخدرات

"المكافحة" بغزة تُنظم مناورة تحاكي اعتقال مروجي المخدرات

&#34;الخارجية&#34; تحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن جرائم بؤر الإرهاب اليهودي في الضفة

"الخارجية" تحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن جرائم بؤر الإرهاب اليهودي في الضفة

حمد لكوادر المالية العسكرية: من المهم زيادة مشاركة النساء بالمؤسسة الامنية

حمد لكوادر المالية العسكرية: من المهم زيادة مشاركة النساء بالمؤسسة الامنية

منوعات

شاهد: معز مسعود يتوعد ويهدد شخصية شهيرة

شاهد: معز مسعود يتوعد ويهدد شخصية شهيرة

بسمة وهبة لأحمد سعد &#34;مش عاوزة أستضيفك الموسم الجاي بالعرافة&#34;.. ما القصة؟

بسمة وهبة لأحمد سعد "مش عاوزة أستضيفك الموسم الجاي بالعرافة".. ما القصة؟

شاهد: صور مسربة من حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

شاهد: صور مسربة من حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بمقطع فيديو من كواليس فيلم قديم له

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بمقطع فيديو من كواليس فيلم قديم له

شاهد: التعليق الأول لسعد الصغير بعد تبنيه لطفلين مشردين بالشارع

شاهد: التعليق الأول لسعد الصغير بعد تبنيه لطفلين مشردين بالشارع

ما حقيقة تجسيد دينا لشخصية &#34;السيدة زينب&#34;؟

ما حقيقة تجسيد دينا لشخصية "السيدة زينب"؟

شاهد كيف شوقت نجوى كرم جمهورها بسؤال معتصم النهار لها

شاهد كيف شوقت نجوى كرم جمهورها بسؤال معتصم النهار لها

شاهد: أصالة نصري تتسبب بالاحراج لفنان سعودي بحركاتها العفوية

شاهد: أصالة نصري تتسبب بالاحراج لفنان سعودي بحركاتها العفوية

ما حقيقة اقتحام الجمهور لحفل محمد رمضان؟

ما حقيقة اقتحام الجمهور لحفل محمد رمضان؟

شاهد: مها أحمد تثير الجدل برقصها مع ابنها

شاهد: مها أحمد تثير الجدل برقصها مع ابنها

عربي

شركات مصرية تقاضي إثيوبيا دوليًا

شركات مصرية تقاضي إثيوبيا دوليًا

الجزائر تعلن حصيلة ضحايا الحرائق

الجزائر تعلن حصيلة ضحايا الحرائق

بطريقهم للولايات المتحدة.. الكويت توافق على مرور 5 آلاف أفغاني عبر أراضيها

بطريقهم للولايات المتحدة.. الكويت توافق على مرور 5 آلاف أفغاني عبر أراضيها

الصومال يعلن الاتفاق على إجراءات الانتخابات التشريعية

الصومال يعلن الاتفاق على إجراءات الانتخابات التشريعية