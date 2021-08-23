"المكافحة" بغزة تُنظم مناورة تحاكي اعتقال مروجي المخدرات























غزة - دنيا الوطننفذت إدارة مكافحة المخدرات بغزة، صباح اليوم الاثنين، مناورةً تحاكي سيناريو واقعي لمهامها في ملاحقة وضبط مروجي المخدرات بمشاركة إدارة العمليات والاتصالات، وإدارة التدخل وحفظ النظام، وإدارة الشرطة النسائية، وإدارة هندسة المتفجرات، وشرطة محافظة غزة، كخطوة علمية من إدارة مكافحة المخدرات لإنشاء مرجع علمي وعملي يحاكي المهام الميدانية الخاصة بها.وفي هذا الصدد أكد العقيد أنور زعرب مساعد مدير مكافحة المخدرات، في تصريحات نشرها موقع وزارة الداخلية: "إن هذه المناورة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات والخطوات التي تتخذها إدارة المكافحة للوصول بضباطها إلى أعلى درجات العلم والمعرفة والتطبيق المهني للمهام".مضيفاً أن المناورة تأتي لقيام إدارة مكافحة المخدرات بأداء مهامها بشكل احترافي وتكاملي في اطار تثبيت منهجيات العمل والمهام العامة ومقدار نجاحها، حيث تم توثيق جميع النشاطات داخل المناورة ليتم اعتمادها كمرجع علمي سيتم اطلاقه في الوقت القريب.بدوره بيّن الرائد منتصر مدوخ مدير دائرة العمليات والأمن في إدارة مكافحة المخدرات أن الجهود المبذولة لتحقيق الربط المتواصل بين إدارات الشرطة في المهام الميدانية التي تنفذها الإدارة وتجسيد هذه التجربة بشكل افتراضي ليتم ترجمتها على أرض الواقع يمثل جهداً وإنجازاً كبيراً.من جانبه أعرب مدير إدارة مكافحة المخدرات عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح هذه العمل من جميع الإدارات الشرطية المشاركة, معتبراً أن نجاح هذه المناورة نجاح للعمل التكاملي بين إدارات الشرطة.