شؤون فلسطينية

شاهد: الشرطة برام الله تعتقل فتاة "أثارت الرعب" في المدينة

شاهد: الشرطة برام الله تعتقل فتاة "أثارت الرعب" في المدينة
رام الله - دنيا الوطن
قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة، صباح اليوم الإثنين، على فتاة أثارت الرعب بين المواطنين بدخولها للمحال التجارية وطلب الهواتف الشخصية بحجة المساعدة وبعدها تبدا بالبحث في الهواتف للحصول على معلومات وصور.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد، لؤي ارزيقات، في تصريحات صحفية "إنه وعلى إثر تداول نشطاء ومواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لفتاة تتجول في مدينة رام الله وتدخل للمحال التجارية وتطلب الهواتف الشخصية وخاصة للفتيات اللواتي يعملن في عدد من المحال بحجة المساعدة على الفور بدات الشرطة باجراءات البحث والتحري".

وأضاف ارزيقات، بأنه وردت إشارة للشرطة بوجودها في مكان بمدينة رام الله على الفور تحركت قوة من إدارة الحراسات وتمكنت من القبض عليها وإحضارها لمديرية الشرطة.

وناشد ارزيقات كل من تعرض للإعتداء من قبل هذه الفتاة ضرورة التوجه لمديرية شرطة رام الله والبيرة لتقديم شكوى بحقها.

 

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