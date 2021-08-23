شاهد: الشرطة برام الله تعتقل فتاة "أثارت الرعب" في المدينة

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد، لؤي ارزيقات، في تصريحات صحفية "إنه وعلى إثر تداول نشطاء ومواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لفتاة تتجول في مدينة رام الله وتدخل للمحال التجارية وتطلب الهواتف الشخصية وخاصة للفتيات اللواتي يعملن في عدد من المحال بحجة المساعدة على الفور بدات الشرطة باجراءات البحث والتحري".وأضاف ارزيقات، بأنه وردت إشارة للشرطة بوجودها في مكان بمدينة رام الله على الفور تحركت قوة من إدارة الحراسات وتمكنت من القبض عليها وإحضارها لمديرية الشرطة.وناشد ارزيقات كل من تعرض للإعتداء من قبل هذه الفتاة ضرورة التوجه لمديرية شرطة رام الله والبيرة لتقديم شكوى بحقها.