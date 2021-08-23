شؤون فلسطينية

حمد لكوادر المالية العسكرية: من المهم زيادة مشاركة النساء بالمؤسسة الامنية

حمد لكوادر المالية العسكرية: من المهم زيادة مشاركة النساء بالمؤسسة الامنية
رام الله - دنيا الوطن
في لقاء جمع د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة ، و رئيس الإدارة المالية العسكرية اللواء فضل زيدان و كوادر المالية العسكرية ، ومسؤولات وحدة النوع الإجتماعي في المؤسستين رزان بيضا وصبا الزغيبي. 

أكدت د. حمد على أهمية الشراكة مع المؤسسة الأمنية والعمل على تمكين النساء في هذا القطاع، وزيادة نسبة مشاركتهن في قطاع الأمن. 

وفي حديثها للكوادر تناولت حمد عدداً من المواضيع السياسية والفكرية والثقافية والإجتماعية، مستعرضةً نبذة تاريخية عن نضال الشعب الفلسطيني بشكل عام، والمشاركة التاريخية للمرأة الفلسطينية بشكل خاص، وايمان أبناء المؤسسة الأمنية بالمشروع الوطني ومشاركتهم في مقدمة الصفوف في مواجهة الإحتلال تارة، وفي توفير الحماية للشعب الفلسطيني تارةً أخرى. 

كما تحدثت د. حمد عن الإنتخابات، وأهمية دور ومشاركة الشباب والنساء فيها، وأهمية البناء الفكري للأفراد في المؤسسة الأمنية، والبحث عن المعلومة الدقيقة والصحيحة، بإعتبارها مصدر قوة، ومسؤوليتهم في الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي، في ظل التحديات الكبيرة. 

وأعرب اللواء زيدان عن شكره للوزيرة حمد على اهتمامها ومنحها الوقت لإفادة كوادر المالية العسكرية ، معتبراً إياها قدوة ونموذجاً يحتذى به. 

وبدورهم اكد الحضور من كوادر المالية العسكرية على أهمية هذه اللقاءات التفاعلية المفتوحة و التي يطرح بها العديد من المعلومات و الأسئلة في أجواء تشاركية وتكاملية.  

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