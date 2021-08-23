النخالة: نحمل السلطة كامل المسؤولية عن حياة خضر عدنان والمعتقلين السياسيين

رام الله - دنيا الوطنحمّل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة السلطة الفلسطينية كامل المسؤولية عن حياة الأسير المحرر خضر عدنان وحياة المعتقلين السياسيين.وأكد النخالة في تصريح صحفي اليوم الاثنين :" كل يوم يمر على اعتقال الرمز الوطني الكبير الشيخ خضر عدنان واخوانه من قادة الرأي يساعد في تمزيق وحدة الشعب الفلسطيني".واعتبر إن "الاعتداء الجسدي على الرموز الوطنية أمثال الشيخ ماهر الاخرس من قبل أجهزة أمن السلطة هو رسالة عداء واضحة ضد الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة".وقال :" لتتوقف السلطة عن ممارساتها اللاوطنية واللاقانونية، وتعيد حساباتها، ولتعلم بأن من يستطيع مقارعة الاحتلال لا يمكن لسلطة أن توقفه أو تنال من ارادته مهما ادعت من وطنية".