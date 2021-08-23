شؤون فلسطينية

نادي الأسير: تصاعد المخاطر على مصير 9 أسرى يواصلون الإضراب

نادي الأسير: تصاعد المخاطر على مصير 9 أسرى يواصلون الإضراب
رام الله - دنيا الوطن
أكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الإثنين، أنّ المخاطر تتصاعد حول حياة ومصير 9 أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما من تجاوز إضرابه الشهر، حيث أنّ ثلاثة منهم تجاوز إضرابهم الـ(40) يومًا، وهم: سالم زيدات، ومجاهد حامد، وكايد الفسفوس.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ سلطات الاحتلال وبكافة أجهزتها، تهدف من خلال المماطلة بالاستجابة لمطالب الأسرى، إيصالهم إلى مرحلة صعبة تتسبب بإصابتهم بأمراض مزمنة يصعب علاجها لاحقًا، مستخدمة كافة أدواتها التّنكيلية الممنهجة، منذ اللحظة الأولى على شروعهم بالإضراب.

وأوضح نادي الأسير أنّ معظم المقترحات التي تدور حول حلول لقضاياهم تشترط فيها سلطات الاحتلال أن تصدر بحقّ الأسير أمر إداريّ جديد أو أكثر على أنّ يكون الأخير، الأمر الذي رفضه معظم الأسرى المضربون عن الطعام.

واعتبر نادي الأسير أن ما يجري بحقّ المضربين جريمة، تستند فعليًا إلى جريمة جماعية تمارس بحقّ الأسرى الإداريين، من خلال اعتقال نحو 550 أسيرًا تعسفيا يواجهون كذلك محاكم صورية فقط تنفذ قرارات مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وهذا ما يمكن قراءته من خلال كافة القرارات التي صدرت بحقّ الأسرى  المضربين سابقًا وحاليًا.

ووجه نادي الأسير نداءه لكافة جهات الاختصاص لاسيما الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، بضرورة أن يكون هناك موقفًا حاسمًا حيال هذه الجريمة التي سلبت وما تزال حياة العشرات من الأسرى، فمعظم من هم رهن الاعتقال الإداريّ، أسرى تعرضوا لسنوات طويلة للاعتقال الإداريّ على فترات.

تحديث على عدد أسماء وأيام إضراب الأسرى

الأسير سالم زيدات من بني نعيم/ الخليل، مضرب عن الطعام منذ (43) يوماً.

الأسير مجاهد حامد من سلواد/ رام الله، مضرب منذ (41) يوماً.

الأسير كايد الفسفوس من دورا/ الخليل مضرب منذ (40) يوماً.

الأسير مقداد القواسمة من الخليل مضرب عن الطعام منذ (33) يوماً.

الأسير أحمد حمامرة من بيت لحم، مضرب منذ (24) يوماً.

أكرم الفسفوس من دورا/ الخليل، مضرب لليوم الـ(19)

الأسير علاء الأعرج من طولكرم، مضرب لليوم الـ(16).

الأسير هشام أبو هواش من الخليل، مضرب منذ 7 أيام.

الأسير عمر كامل الجعبري من جنين، مضرب منذ 6 أيام.

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