دولي

الصين تعلن عدم تسجيل أي إصابة بـ (كورونا) لأول مرة منذ يوليو الماضي

الصين تعلن عدم تسجيل أي إصابة بـ (كورونا) لأول مرة منذ يوليو الماضي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عن النجاح في وقف انتشار فيروس (كورونا) في البلاد.

وأفادت السلطات الصحية الصينية بأن أمس الأحد، هو اليوم الأول، منذ شهر تموز/ يوليو الماضي، الذي لم تسجل فيه داخل البلاد أي حالة إصابة أو انتقال للعدوى، مشيرةً إلى تسجيل 21 إصابة جديدة في البلاد، لكنها كلها وافدة، وفق ما ورد على موقع (روسيا اليوم).

وكان قد سُجل ارتفاع في حالات الإصابة المحلية بـ(كورونا) في 20 تموز/ يوليو، حين جرى اكتشاف فيروس كورونا لدى العمال في المطار الدولي للمركز الإداري لمقاطعة جيانغسو الشرقية بمدينة (نانجينغ).

وكان هؤلاء العمال يتولون تنظيف الطائرات القادمة من الخارج. ومن (نانجينغ)، انتشر الفيروس إلى جزء كبير من الأراضي الصينية، وسُجل في المجموع أكثر من 1200 حالة إصابة داخل البلاد.

واتخذت السلطات الصحية في الصين تدابير صارمة لمنع توسع المنطقة الموبوءة بالفيروس، بما في ذلك الإغلاق الصارم، وتقييد حركة وسائل النقل مع المناطق التي لوحظ انتشار العدوى فيها، وإجراء اختبار شامل عمليا للسكان في المناطق المتضررة.

ومنذ تفشي جائحة (كوفيد 19) وحتى الآن تم تسجيل 94 ألف و652 حالة إصابة في الصين، وتوفي 4 آلاف و636 شخصا من الأمراض المرتبطة بالعدوى، فيما تم تسجيل آخر حالة وفاة في كانون الثاني / يناير 2021.

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