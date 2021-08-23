بطريقهم للولايات المتحدة.. الكويت توافق على مرور 5 آلاف أفغاني عبر أراضيها

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أمس الأحد، أن حكومة البلاد وافقت على عبور 5 آلاف أفغاني ممن سيتم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وقالت الوزارة في بيان لها: "إن هذه الموافقة تأتي بناء على توجيهات أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد، تقديراً للعلاقات الاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، ولتعزيز التعاون القائم بينهما، واستمرارا لدور الكويت الإنساني، الداعي إلى أهمية تأمين المرور الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب، وتيسير عمليات الإجلاء من أفغانستان"، وفق وكالة الأنباء الكويتية.يذكر أن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، قال الشهر الماضي إن مسألة إعادة توطين مترجمين أفغان أثيرت في اجتماعات عقدها في الكويت.وكانت وسائل إعلام أفغانية قد أفادت بإغلاق مطار (كابل) لمدة يومين من أجل إجلاء الأشخاص المتواجدين حاليا في أراضيه.ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية عن تصريح لحركة (طالبان) أن الحركة ستسهل عملية الخروج من المطار في الساعات القريبة القادمة.ويقتحم الراغبون في مغادرة أفغانستان المطار على خلفية الأنباء المتوفرة لدى العسكريين الأمريكيين حول وجود تهديد "محتمل" للمطار من جانب تنظيم الدولة.ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن وزارة الدفاع البريطانية أن 7 أفغان قتلوا جراء التدافع الشديد والازدحام في مطار (كابل).