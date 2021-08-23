دولي

وفاة 22 شخصًا بسبب الفيضانات في ولاية أمريكية

وفاة 22 شخصًا بسبب الفيضانات في ولاية أمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت السلطات الأمريكية اليوم الإثنين، وفاة 22 شخصًا نتيجة فيضانات عارمة اجتاحت ولاية تينيسي وسط الولايات المتحدة.

وقال قائد الشرطة المحلية، كريس ديفيس، إن 30 شخصاً في عداد المفقودين، مشيراً الى أن : " اثنين من الضحايا الذين عثر عليهم هما طفلان جرفتهما السيول من بين أيدي والديهما".

وبدوره، قال نائب رئيس مقاطعة همفريز في الولاية، روب إدواردز، إن السلطات تجري عمليات بحث في المناطق الأكثر تضررا في همفريز، وهي مقاطعة ريفية يبلغ عدد سكانها حوالي 18 ألف نسمة.

كما وذكرت السلطات أن بلدة ماكيوان، التي تبعد 80 كيلومترا عن ناشفيل عاصمة الولاية، غمرت بنحو 44 سنتيمترا من مياه الأمطار في أقل من يوم واحد.

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