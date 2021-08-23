(هآرتس): السنوار جاهز لخوض جولة أخرى وصواريخ حماس ستكون كافية

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، بأن مؤسسة الأمن تقدر بأن يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، جاهز لخوض جولة أخرى من التصعيد مع إسرائيل.وقالت الصحيفة: "مصادر أمنية إسرائيلية تقدر أن منظومة صواريخ حركة حماس ستكون كافية لجولة أخرى، حيث لم تتضرر بشكل كبير خلال الحرب الأخيرة على القطاع".وبحسب الصحيفة، فقد زعم جيش الاحتلال عندما صرح بعد الحرب الأخيرة على القطاع، بأن حماس ستواجه صعوبة في إعادة بناء قوتها العسكرية، لكن في المؤسسة الأمنية يعترفون بالفعل باستئناف لإنتاج الصواريخ في قطاع غزة، في مؤسسة الأمن يستعدون الآن لمظاهرة أخرى ستنظمها حماس الأسبوع المقبل.