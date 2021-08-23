شؤون فلسطينية

القدرة يعلن عن مكافأة لكبار السن المطعمين بلقاح (كورونا)

القدرة يعلن عن مكافأة لكبار السن المطعمين بلقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إنه" "بناءً على المعطيات الجديدة للحالة الوبائية في قطاع غزة، فقد اتخذت وزارة الصحة جملة من الإجراءات للحفاظ على سلامة المؤسسات الصحية، ومأمونية تقديم الخدمات للمواطنين".

وذكر خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة اليوم الإثنين، أن الإجراءات جاءت على النحو التالي:

1. وقف الزيارات للمرضى بشكل تام الا للضرورة القصوى والسماح بمرافق واحد فقط.

2. وقف العمليات غير الطارئة والمجدولة.

3. الزام كافة المترددين على المؤسسات الصحية ارتداء الكمامة.

4. الزام كافة المواطنين بابراز بطاقة التطعيم قبل تلقي خدمات العمليات غير الطارئة والاجراءات التداخلية كعمليات المناظير والقسطرة القلبية وغيرها.

5. من اجل المحافظة على الصحة العامة وتعزيز صحة المجتمع بدأت الوزارة بحملة تطعيم شملت وكيل وزارة الصحة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون ومدراء الوحدات ومدراء الدوائر والتي وصلت نسبة التطعيم بها 100 % وتطعيم الطواقم الصحية في مختلف المرافق الصحية وجاري استكمال تطعيم باقي الكوادر.

6. تقرر الزام جميع العاملين في كافة الوزارات والهيئات الحكومية بتلقي اللقاح ضد فيروس كوفيد 19، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين منهم.

7. قرار بالزام جميع مقدمي الخدمات والمهن والحرف والأعمال والوظائف التي لها علاقة مباشرة بالجمهور بتلقي اللقاح كشرط للاستمرار في أعمالهم .

وأشار إلى أنه حرصًا من الوزارة على سلامة الفئات العمرية الأكثر عرضة بالإصابة بفيروس كورونا، تعلن وزارة الصحة عن حملة سحب يومية على 10 مكافأت مالية قيمة المكافأة 200 دولار لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما، ويتوجه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بدءًا من الخامس والعشرين من شهر آب/ أغسطس الحالي وتستمر الحملة لمدة شهر وسيتم في نهاية الحملة السحب على 3 جوائز بقيمة 10 آلاف شيكل من مجمل المطعمين.

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