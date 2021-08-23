اعتقالات واقتحامات للاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة دهم وتفتيش واعتقلات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما أمنت اقتحام المستوطنين لمناطق أثرية في نابلس.ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منتصف الليلة الماضية بلدة سبسطية والمسعودية شمال نابلس برفقة اعداد كبيرة من المستوطنين.واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال وسط البلدة، وأطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد عازم بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، واحتجزته لعدة ساعات، ثم أخلي سبيله، بعد التحقيق معه فيها ميدانيا.واستمر تواجد المستوطنين في منطقة المسعودية التاريخية لعدة ساعات قبيل انسحابهم تحت حماية قوات الاحتلال.وفي جنين، داهم جنود الاحتلال محلات تجارية في قرية العرقة غرب جنين، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، استخدم خلالها الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال استجوبت أصحاب المحلات في القرية، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة لبعض المحلات.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب موسى هرشة من بلدة بيت زيت قضاء رام الله بعد الاعتداء عليه بالضرب.واعتدت قوات الاحتلال على المواطن مروان هرشه وعلى أفراد أسرته، مما استدعي لنقله لتلقي العلاج في المشفى.وفي قلقيلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ايمن علي بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة كفر قدوم شرقي المحافظة.واعتدى مستوطنون ليلا على المركبات الفلسطينية المارة قرب مفترق قرية كفر لاقف قضاء قلقيلية.وفي القدس المحتلة، اعتقل الاحتلال الشاب أمير حازم الصياد، أثناء تواجده أمام منزله في أعقاب مواجهات اندلعت في حي الطور بمدينة القدس المحتلة.وتشهد الضفة تصاعدًا اعتداءات المستوطنين اليومية على الأراضي والمواطنين في مختلف المحافظات بحماية قوات جيش الاحتلال.كما تشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات واعتقالات للمواطنين، وسط إرهاب للسكان والنساء والأطفال.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3886) انتهاكا خلال شهر تموز/يوليو الماضي.ووثق التقرير (115) مداهمة لمنازل المواطنين و(325) اقتحاما بمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلالها الاحتلال (406) مواطنًا بمن فيهم النساء والأطفال.