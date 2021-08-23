شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: الفحوصات الطبية أثبتت وجود متحور دلتا في القطاع

الصحة بغزة: الفحوصات الطبية أثبتت وجود متحور دلتا في القطاع
رام الله - دنيا الوطن
كشف نائب مدير عام الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة مجدي ضهير اليوم الإثنين، تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وقال ضهير، خلال مؤتمر صحفي عقده في قطاع غزة: "تتابع وزارة الصحة تطورات الحالة الوبائية والمنحنى المتصاعد للإصابات بفيروس كوفيد 19 داخل مناطق قطاع غزة والذي سجل زيادة مضطردة في عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف: "نؤكد أن قطاع غزة دخل فعليا في الموجة الثالثة من جائحة كوفيد 19 والتي بدت متسارعة الانتشار والتفشي داخل المجتمع ووفق المؤشرات التي يتم رصدها يومياً والتي سجلت خلال ال 24 ساعة الماضية 663 إصابة جديدة و تسجيل 3 وفيات بالإضافة ارتفاع عدد حالات الدخول للمستشفيات إلى 171 حالة منها 101 حالة ما بين خطيرة وحرجة.

وتابع: "وفق المعطيات ومؤشرات المنحنى الوبائي نتوقع زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 خلال الأسابيع المقبلة وأن تكون الموجه عنيفة، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية تم إارسال مجموعة من العينات للفحص المخبري خارج قطاع غزة لمعرفة نوعية الطفرات والسلالات ومدى انتشارها، والنتائج أثبتت وجود فيروس دلتا المتحور في قطاع غزة".

وأردف: "وزارة الصحة باشرت حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كوفيد 19 منذ نهاية فبراير الماضي حيث بلغ إجمالي من تلقوا اللقاح  134988 شخص، التطعيمات آمنه وسليمة وتخضع لسلة تبريد وإجراءات خاصة وهي متاحة للفئة العمرية من 16 سنة وما فوق".

وشدد ضهير على أن الاقبال المحدود على مراكز التطعيم، وعدم الالتزام المجتمعي بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية في ضوء بدء الموسم الدراسي الجديد يضعنا أمام خطر حقيقي يتمثل في تفاقم الحالة الوبائية في غزة وبالتالي زيادة عدد الحالات الخطرة والحرجة".

وأكمل: "وزارة الصحة تواصل ومن خلال اللجان الصحية ولجنة ادارة الأزمة مراجعة جهوزية المستشفيات وموائمة الخطط وفق تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة ودراسة الخطوات الكفيلة لتثبيط المنحنى وقد اعطت الفرصة لاستمرار العملية التعليمية والخدمات المجتمعية الاخرى وهذا يقترن بالتزام المواطنين باجراءات السلامة وتلقي اللقاحات دون تأخير".

ولفت إلى أن جائحة كورونا لم تنتهي بعد في قطاع غزة وهذا لا يبرر حالة التراخي داخل المرافق الخدماتية والمؤسسات ووسائل النقل.

وجدد الدعوة إلى المواطنين بسرعة التوجه إلى مراكز التطعيم وأخذ اللقاح لتعزيز المناعة ضد كوفيد 19، لان اللقاح هو الملاذ الآمن لمنع دخول قطاع غزة لموجات جديدة وأن الفئات غير المطعمة هي الأكثر تعرضا للأعراض الخطيرة والوفيات.

ولفت إلى أن الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية وتلقي اللقاح هو الضامن الرئيس في عدم العودة لاجراءات الإغلاق ومنع الحركة.

واختتم حديثه بعوة كافة اللافتات المجتمعية بدعم الحملة الوطنية للتطعيم ضد كوفيد 19 وحث المواطنين على الاستجابة الفاعلة مع الإجراءات وتلقي اللقاح".

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