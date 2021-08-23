شؤون فلسطينية

مستوطنون بقيادة جليك يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون بقيادة جليك يقتحمون باحات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى في القدس المحتلة، يتقدمهم الحاخام المتطرف يهودا جليك، وتحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، أن جليك اقتحم الأقصى مع عشرات المستوطنين من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته.

كما اقتحم مستوطنون المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى وأدّوا طقوساً تلمودية، فيما تشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3886) انتهاكا خلال شهر تموز/يوليو الماضي.

وارتكب الاحتلال ومستوطنوه (22) اعتداء على دور العبادة والمقدسات، فيما أبعد الاحتلال (3) مواطنين عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي قدم الحماية إلى (3387) مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال ذات الفترة، حسب التقرير عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى.

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