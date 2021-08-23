11 ألف مهندس يصوتون الخميس لاختيار ممثليهم في نقابة المهندسين

11 ألف مهندس يصوتون الخميس لاختيار ممثليهم في نقابة المهندسين
يصوت الخميس القادم ما لا يقل عن 11 ألف مهندس لاختيار ممثليهم في نقابة المهندسين للدورة القادمة والتي تمتد من عام 2021-2024 .
ويتكون مجلس النقابة من 15 عضوا على مستوى الضفة الغربية ويترشح له اربعة مرشحين وهم رئيس النقابة ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق ويتم اختيارهم بشكل مباشر على مستوى الضفة الغربية .
كما يتكون مجلس النقابة من 11 عضوا آخرين يترأسون أفرع المحافظات الـ 11 التي يتكون منها مركز القدس على مستوى محافظات الضفة الغربية .
عدد المهندسين الفعلي
بدوره يقول المهندس علاء زهير المرشح لمنصب أمين السر عن قائمة العزم المهنية إن هناك قائمتين مرشحتان للانتخابات القادمة على مستوى هيئة المكتب هما قائمة العزم المهنية وقائمة المهندس الفلسطيني مع وجود مرشحين بشكل مستقل، مؤكدًا أن الانتخابات ستتم بشكل فردي وليس بنظام القوائم .
ولفت زهير إلى أن عدد المهندسين الفعليين في الضفة الغربية يفوق 20 ألف مهندس إلا أن من تنطبق عليهم الشروط وتحديدا فيما يتعلق بتسديد رسوم الانتساب لنقابة المهندسين هم قرابة 11 ألف مهندس وهم فعلياً من يحق لهم التصويت.
حقوق المهندسين
أما المهندس يزن جبر المرشح لرئاسة لجنة فرع نابلس عن قائمة التآلف المهنية فقد أشار إلى أن عدد القوائم المتنافسة على نقابة المهندسين في نابلس هي ثلاث قوائم من بينها قائمة التآلف الهندسي .
وأكد جبر أن القائمة التي ينتمي لها والمرشحين المهنيين على مستوى محافظة نابلس وكل المحافظات بشكل عام يتبنون شعار التغيير والنهوض بواقع النقابة وتكريس مبدأ الشفافية بين لجنة الفرع ومجلس النقابة الهيئة العامة والمحافظة على حقوق المهندسين.