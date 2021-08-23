11 ألف مهندس يصوتون الخميس لاختيار ممثليهم في نقابة المهندسين

رام الله - دنيا الوطنيصوت الخميس القادم ما لا يقل عن 11 ألف مهندس لاختيار ممثليهم في نقابة المهندسين للدورة القادمة والتي تمتد من عام 2021-2024 .ويتكون مجلس النقابة من 15 عضوا على مستوى الضفة الغربية ويترشح له اربعة مرشحين وهم رئيس النقابة ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق ويتم اختيارهم بشكل مباشر على مستوى الضفة الغربية .كما يتكون مجلس النقابة من 11 عضوا آخرين يترأسون أفرع المحافظات الـ 11 التي يتكون منها مركز القدس على مستوى محافظات الضفة الغربية .عدد المهندسين الفعليبدوره يقول المهندس علاء زهير المرشح لمنصب أمين السر عن قائمة العزم المهنية إن هناك قائمتين مرشحتان للانتخابات القادمة على مستوى هيئة المكتب هما قائمة العزم المهنية وقائمة المهندس الفلسطيني مع وجود مرشحين بشكل مستقل، مؤكدًا أن الانتخابات ستتم بشكل فردي وليس بنظام القوائم .ولفت زهير إلى أن عدد المهندسين الفعليين في الضفة الغربية يفوق 20 ألف مهندس إلا أن من تنطبق عليهم الشروط وتحديدا فيما يتعلق بتسديد رسوم الانتساب لنقابة المهندسين هم قرابة 11 ألف مهندس وهم فعلياً من يحق لهم التصويت.حقوق المهندسينأما المهندس يزن جبر المرشح لرئاسة لجنة فرع نابلس عن قائمة التآلف المهنية فقد أشار إلى أن عدد القوائم المتنافسة على نقابة المهندسين في نابلس هي ثلاث قوائم من بينها قائمة التآلف الهندسي .وأكد جبر أن القائمة التي ينتمي لها والمرشحين المهنيين على مستوى محافظة نابلس وكل المحافظات بشكل عام يتبنون شعار التغيير والنهوض بواقع النقابة وتكريس مبدأ الشفافية بين لجنة الفرع ومجلس النقابة الهيئة العامة والمحافظة على حقوق المهندسين.