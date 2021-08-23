شؤون فلسطينية

المفوض السياسي لرام الله يحث المواطنين للإسراع بتلقي الطعوم

المفوض السياسي لرام الله يحث المواطنين للإسراع بتلقي الطعوم
رام الله - دنيا الوطن
حث المفوض السياسي لمحافظة رام الله والبيرة ناصر نمر عياد المواطنين في المحافظة على الاسراع في تلقي الطعومات  الخاصة "بكورونا " في مراكز وزارة الصحة، وذلك لمواجهة الموجة الجديدة من هذا الوباء التي بدأت بالانتشار بشكل لافت خلال الايام القليلة الماضية، كما دعاهم الى الالتزام بالاجراءات الصحية من تباعد واستخدام للكمامات وغسيل اليدين وتجنب المصافحة والتقبيل والتزاحم في الاعراس والمآتم والمناسبات الاجتماعية  والعامة لحماية انفسهم من هذا الوباء الخطير.

واضاف المفوض السياسي خلال جولة قام بها مع وفد من المفوضية في مركز البيرة الثقافي الذي اعدته وزارة الصحة بالتعاون مع بلدية البيرة لاستقبال المواطنين وتقديم الطعومات لهم، ان وزارة الصحة اتخذت الاجراءات الضرورية لتقديم الطعوم لكافة المواطنين، مشيرا الى إعلان الجهات المختصة في وزارة الصحة ان اكثر من تسعين في المائة من الاصابات الجديدة هي من غير المطعمين مما يشير بشكل واضح الى اهمية تلقي الطعوم لتفادي الاصابة او التخفيف من آثارها في حالة وقوعها.

والتقى عياد خلال الجولة مدير المركز ناصر عيد والطاقم الطبي المشرف على عملية التطعيم، حيث توجه لهم بالتحية والتقدير على الجهود العظيمة التي يبذلونها لتقديم الطعوم للمواطنين، والتي كان لها الفضل في الحد من انتشار الوباء، فهم يشكلون رأس الحربة في مواجهة  انتشار الوباء ومخاطره.

من جهته رحب مدير المركز بالمفوض السياسي والوفد المرافق مؤكدا على جهوزية المركز لاستقبال مواطني المحافظة، داعيا المواطنين الذين لم يتلقوا الطعوم الى القدوم الى المركز او التوجه الى المراكز الاخرى لتلقي الطعوم في اسرع وقت حفاظا على حياتهم ولمنع انتشار الوباء .

الجدير ذكره ان وزارة الصحة تزود عشرات العيادات المنتشرة في كافة مناطق المحافظة بكميات الطعوم المناسبة لاتاحة الفرصة لكافة المواطنين لتلقي الطعوم في اماكن قريبة من سكناهم، فيما  يعتبر مركز الردانة في عين مصباح في مدينة رام الله المركز الرئيسي للتطعيم اضافة للمركز الثقافي في البيرة ومراكز وزارة الصحة إضافة لمقار المجالس القروية التي تستخدمها اطقم وزارة الصحة كمراكز لتقديم الطعوم.

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