212 مليونًا و599 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 445 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 212 مليونا وما يقارب من 599 ألف اصابة، تعافى منهم 190 مليونا ونحو 222 ألف مريض.وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 453 ألف و500 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,335 حالة وفاة.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1,030 وفاة)، والمكسيك (847 وفاة)، وروسيا (762 وفاة)، وفيتنام (737 وفاة)، وإيران (684 وفاة).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، إيران (36,419 إصابة)، وبريطانيا (32,253 إصابة)، واميركا (30,810 إصابات)، واليابان (25,492 إصابة)، والهند (25,420 إصابة).وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (645,058 وفاة)، والبرازيل (574,574 وفاة)، والهند (434,784 وفاة)، والمكسيك (253,155 وفاة)، والبيرو (197,879 وفاة).وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (38,545,144 إصابة)، والهند (32,449,306 إصابات)، والبرازيل (20,570,891 إصابة)، وروسيا (6,747,087 إصابة)، وفرنسا (6,619,611 إصابة).