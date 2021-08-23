شؤون فلسطينية

أعداد إصابات (كورونا) تواصل الإرتفاع في غزة

أعداد إصابات (كورونا) تواصل الإرتفاع في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 2050 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 663 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 145 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 122528 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 5361 حالة، وإجمالي المتعافين 116042 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1125 حالة وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 171 حالة، من بينها 101 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 134988 شخصا.

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