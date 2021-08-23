قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم اجتيازه الجدار الفاصل من جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مواطناً فلسطينياً، بزعم اجتيازه منطقة الجدار من جنوب قطاع غزة إلى مستوطنات غلاف غزة.وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لم يتم ضبط أي سلاح مع المواطن الفلسطيني الذي اجتاز الجدار، لافتا إلى أنه يجري استجوابه في المكان.وشهد مخيم ملكة شرق مدينة غزة، أول أمس السبت، حالة من التوتر الشديد، جراء المواجهات التي جرت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المشاركة في المهرجان الوطني الذي نظمته الفصائل الفلسطينية، احياءً لذكرى إحراق المسجد الأقصى.وأسفرت المواجهات عن إصابة 41 مواطناً فلسطينياً، بينهم حالتين وصفتا بالخطيرة، فيما أصيب جندي إسرائيلي خلال إطلاق النار عليه من مسافة صفر من قبل شاب فلسطيني، وصفت حالته بالحرجة.وعقب انتهاء الفعاليات، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة، استهدف القصف مواقع للمقاومة الفلسطينية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.