وسط تفشي متحورات (كورونا).. لجنة الطوارئ العليا تجتمع اليوم برئاسة اشتية

رام الله - دنيا الوطنتعقد لجنة الطوارئ العليا، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، اجتماعا، في ضوء تفشي موجة جديدة من متحورات فيروس (كورونا) الأكثر خطورة وفتكاً على أرواح المواطنين.وستناقش لجنة الطوارئ العليا خلال اجتماعها، مجموعة من التوصيات التي قدمتها اللجنة الوبائية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وكان المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، نفى أمس الأحد، الشائعات المتداولة على مواقع التواصل حول الإغلاق، ودعا المواطنين إلى الإقبال على تلقي التطعيمات.