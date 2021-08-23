دولي

"كابينت كورونا" يصادق على افتتاح السنة الدراسية في شهر سبتمبر المقبل

"كابينت كورونا" يصادق على افتتاح السنة الدراسية في شهر سبتمبر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لمكافحة فيروس كورونا "كابينت كورونا"، اليوم الإثنين، عن مصادقته على افتتاح العام الدراسي الجديد في شهر سبتمبر المقبل.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، أشارت إلى أن المجلس صادق على خطة التعليم في المدن الحمراء، التي بموجبها سيتعلم طلاب الصف الذي يكون فيه عدد الطلاب الذين تلقوا التطعيم والمتعافين من كورونا أقل من 70%.

كما وأصدر قرارًا بسريان خطة الشارة الخضراء على العاملين في روضات الأطفال والمدارس. ولن يتمكن العاملون الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كورونا من الدخول إلى مؤسسات التعليم من دون إظهار شهادة تطعيم أو فحص كورونا سلبي ساري المفعول.

وصادق كابينيت كورونا على تطعيم الطلاب في المدارس وخلال الدوام المدرسي، وذلك بعد موافقة أهالي الطلاب، ووفقا للقرار، يتعين على ذوي أولاد حتى سن 12 عاما إجراء فحص كورونا بيتي لأولادهم، وتقديم النتيجة مطلع أيلول/سبتمبر.

يُذكر أن اجتماع كابينيت كورونا عُقد في ظل خلافات بين الوزراء، إذ طالبت وزارة التربية والتعليم بفتح السنة الدراسية في الأول من أيلول/ سبتمبر كما في كل سنة، فيما اقترح عدد من الوزراء تأجيل ذلك إلى مطلع أكتوبر، واقترح قسم آخر من الوزراء افتتاح السنة الدراسية بعد عيد رأس السنة اليهودية أو "يوم الغفران"، الشهر المقبل، وبرروا ذلك بأنه في الفترة القريبة ستتم المصادقة على منح الجرعة الثالثة من التطعيم لمن هم فوق سن 30 عاما، بحيث يتلقى هذه الجرعة ذوي الطلاب في الحضانات والمدارس الابتدائية.

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