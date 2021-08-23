(معاريف) نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي: مزيد من التصعيد بغزة ليس سوى مسألة وقت

رام الله - دنيا الوطنعقب مصدر أمني إسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، على الأحداث التي جرت، أول أمس السبت، على أرض مخيم ملكة شرقي مدينة غزة، وما تبعها من قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع.ونقلت صحيفة (معاريف) عن المصدر الأمني الإسرائيلي، قوله: "مزيد من التصعيد في قطاع غزة ليس سوى مسألة وقت".وشهد مخيم ملكة شرق مدينة غزة، أول أمس السبت، حالة من التوتر الشديد، جراء المواجهات التي جرت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المشاركة في المهرجان الوطني الذي نظمته الفصائل الفلسطينية، احياءً لذكرى إحراق المسجد الأقصى.وأسفرت المواجهات عن إصابة 41 مواطناً فلسطينياً، بينهم حالتين وصفتا بالخطيرة، فيما أصيب جندي إسرائيلي خلال إطلاق النار عليه من مسافة صفر من قبل شاب فلسطيني، وصفت حالته بالحرجة.وعقب انتهاء الفعاليات، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة، استهدف القصف مواقع للمقاومة الفلسطينية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.