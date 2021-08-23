تعرف على تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم الخميس
يستمر الجو حاراً نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير بذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حاراً في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الثلاثاء 2021/08/24 يكون الجو حاراً إلى شديد ألحرارة ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الأربعاء 2021/08/25 يكون الجو حاراً إلى شديد ألحرارة ، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2021/08/26 يكون الجو حاراً إلى شديد ألحرارة ، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
| المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
| المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|30-20
|32-22
|34-22
|بيت لحم
|30-20
|32-22
|34-22
|رام الله والبيرة
|29-19
|31-21
|33-21
|طولكرم
|32-23
|33-24
|34-24
|نابلس
|31-20
|33-22
|35-23
|قلقيلية
|32-23
|33-24
|34-24
|جنين
|34-22
|35-24
|37-24
|سلفيت
|30-20
|32-22
|34-22
|طوباس
|35-23
|36-25
|38-25
|روابي
|31-20
|33-22
|35-24
|الخليل
|29-19
|31-21
|33-21
|غزه
|31-24
|32-25
|33-25
|أريحا
|40-26
|41-28
|43-28
|خانيونس
|31-24
|32-25
|33-25
|الأغوار الشمالية
|38-24
|39-26
|41-26
|رفح
|32-23
|33-24
|34-24
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