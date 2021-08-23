تعرف على تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم الخميس

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-20 32-22 34-22 بيت لحم 30-20 32-22 34-22 رام الله والبيرة 29-19 31-21 33-21 طولكرم 32-23 33-24 34-24 نابلس 31-20 33-22 35-23 قلقيلية 32-23 33-24 34-24 جنين 34-22 35-24 37-24 سلفيت 30-20 32-22 34-22 طوباس 35-23 36-25 38-25 روابي 31-20 33-22 35-24 الخليل 29-19 31-21 33-21 غزه 31-24 32-25 33-25 أريحا 40-26 41-28 43-28 خانيونس 31-24 32-25 33-25 الأغوار الشمالية 38-24 39-26 41-26 رفح 32-23 33-24 34-24

رام الله - دنيا الوطنيستمر الجو حاراً نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير بذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حاراً في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الثلاثاء 2021/08/24 يكون الجو حاراً إلى شديد ألحرارة ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الأربعاء 2021/08/25 يكون الجو حاراً إلى شديد ألحرارة ، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الخميس 2021/08/26 يكون الجو حاراً إلى شديد ألحرارة ، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي