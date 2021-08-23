شؤون فلسطينية

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم الخميس

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
يستمر الجو حاراً نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير بذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حاراً في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2021/08/24 يكون الجو حاراً إلى شديد ألحرارة ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء 2021/08/25 يكون الجو حاراً إلى شديد ألحرارة ، و يطرأ ارتفاع  آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2021/08/26 يكون الجو حاراً إلى شديد ألحرارة ، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة       .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-20 32-22 34-22 بيت لحم 30-20 32-22 34-22
رام الله والبيرة 29-19 31-21 33-21 طولكرم 32-23 33-24 34-24
نابلس 31-20 33-22 35-23 قلقيلية 32-23 33-24 34-24
جنين 34-22 35-24 37-24 سلفيت 30-20 32-22 34-22
طوباس 35-23 36-25 38-25 روابي 31-20 33-22 35-24
الخليل 29-19 31-21 33-21 غزه 31-24 32-25 33-25
أريحا 40-26 41-28 43-28 خانيونس 31-24 32-25 33-25
الأغوار الشمالية 38-24 39-26 41-26 رفح 32-23 33-24 34-24

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