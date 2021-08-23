شاهد: إعلام الاحتلال ينشر فيديو للجندي المصاب داخل المستشفى

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، فيديو يظهر جنوداً يؤدون صلوات تلمودية، في غرفة القناص الذي أصيب برصاص شاب فلسطيني على حدود غزة.وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الأحد، تفاصيل مثيرة حول حادثة إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة على حدود قطاع غزة السبت الماضي.وقالت القناة: "إن مطلق النار تجاه الجندي الإسرائيلي على حدود غزة، قد أطلق 3 رصاصات إحداها أصابت رأس الجندي من مسافة صفر".وأوضحت أنه وفقًا لتحقيقات الجيش الإسرائيلي، أن مطلق النار أخفى السلاح في ملابسه وسحبه قبل ثوان من إطلاق النار، لذا لم يتم ملاحظته من قبل قوات الجيش.وقال موقع (واللا) الإسرائيلي، إن الجندي الإسرائيلي الذي أصيب على حدود غزة، السبت الماضي، دخل مرحلة جديدة من الخطر.ووفقاً للموقع، فقد تم إدخال القناص بارئيل شموئيلي لغرفة العمليات في مستشفى (سوروكا)؛ لإجراء جراحة أخرى عاجلة بعد تدهور طرأ على حالته.وأفادت القناة 20، أن عائلة الجندي أمرت بالنفخ في البوق "الشوفار" وأداء صلوات وطقوس من أجل شفاء ابنها الذي أصيب بجروح حرجة على حدود غزة.