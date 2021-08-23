غزة: ضبط وإتلاف عجل مريض حقن بمضاد حيوي وذبح قبل نفوقه

رام الله - دنيا الوطنضبط قسم التفتيش الصحي، في وزارة الصحة بغزة، مساء الأحد، عجل مذبوح محمل على أحدى عربات الكارو، وسط قطاع غزة، تبين أنه مريض وذبح قبل نفوقه.وأضاف، عبر موقع (فيسبوك)، أنه بالتعاون مع مباحث التموين، وعمليات الشرطة، قاموا بضبط العجل، بعد تلقيهم اتصال من مواطن شاهد العجل المذبوح، محمل على أحدى العربات.وأوضح قسم التفتيش الصحي، أنه تم سحب العربة إلى مركز الشرطة بوجود مفتشي الصحة، واستدعى طبيب بيطري مختص من وزارة الزراعة لمعاينة العجل، الذي تبين أنه كان مريض جداً وذبح قبل نفوقه.وأشار إلى، أن الطبيب البيطري، أفاد بأن العجل محقون بمضاد حيوي، مضيفاً أنه تم اتخاذ قرار بإتلاف العجل غير الصالح والذي يزن 450 كغم، وتحرير محضر ضبط وتحويل المتهمين لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.