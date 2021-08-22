إعلام الاحتلال: سماع دوي انفجارات عند الحدود جنوب القطاع بفعل البالونات الحارقة

رام الله- دنيا الوطنأفاد أمير وبخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي، بأنه سمع، مساء اليوم الأحد، دوي انفجارات عند الحدود جنوب قطاع غزة.وبحسب وبخبوط، فإن جنود من فرقة غزة، أفادوا بأن الانفجارات التي سمع دويها، بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.وشهد مخيم ملكة شرقي مدينة غزة، أمس السبت، حالة من التوتر الشديد، جراء اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في فعاليات المهرجان الوطني الذي نظمته الفصائل الفلسطينية، احياءً لذكرى إحراق المسجد الأقصى.وقد أسفرت المواجهات عن إصابة 41 مواطناً فلسطينياً، بينهم حالتين وصفتا بالخطيرة جداً، فيما أُصِيب جندي إسرائيلي برصاصة من شاب فلسطيني، وصفت حالته بالحرجة.