دولي

إيطاليا تسجل 5923 إصابة و23 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل 5923 إصابة و23 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيلها 5923 إصابة و23 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5923، مقابل 7470 السبت، ليصل العدد العام إلى مستوى 4.484 مليون حالة، بينها 134938 حالة نشطة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 23 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 45 في إحصائية السبت، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128751 شخصا.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى نحو 4.221 مليون شخص، بعد تسجيل 4382 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا الدولة الـ12 في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا)، والـ8 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

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