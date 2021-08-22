عربي

نصر الله: أمريكا تسعى لتفتيت المجتمع اللبناني وجره للتطبيع مع إسرائيل

نصر الله: أمريكا تسعى لتفتيت المجتمع اللبناني وجره للتطبيع مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
ندد حسن نصر الله، الأمين العام لـ(حزب الله) اللبناني، بما وصفه "السعي الأمريكي لتفتيت المجتمع"، قائلا: "إن هدفه رسم صورة البلد والدولة كما يريدون ومنها التطبيع مع العدو".

وجاء ذلك في كلمة مساء اليوم الأحد، على هامش فعالية أقيمت في "مجمع سيد الشهداء" بمدينة الهرمل.

وفي حديثه عن استقدام سفينة نفط إيرانية إلى لبنان، قال نصر الله: "إن السفارة الأمريكية فوجئت بهذا الإعلان"، مؤكدا أن السفينة الثانية ستبحر بعد أيام، وستلحق السفينة الأولى التي صارت في عرض البحر، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وشدد على أن "النفط الذي نأتي به هو لكل اللبنانيين، والمستشفيات والأفران، ونحن لسنا بديلا عن الدولة، ولسنا بديلا عن الشركات التي تستورد المحروقات ولسنا في مجال التنافس مع أحد".

أخبار ذات صلة

الصومال يعلن الاتفاق على إجراءات الانتخابات التشريعية

الصومال يعلن الاتفاق على إجراءات الانتخابات التشريعية

الصحة السعودية تكشف حقيقة وجود متحور (دلتا) في المملكة

الصحة السعودية تكشف حقيقة وجود متحور (دلتا) في المملكة

ملك الأردن يتوجه لموسكو للقاء بوتين

ملك الأردن يتوجه لموسكو للقاء بوتين

لبنان تقدم شكوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل

لبنان تقدم شكوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل

أزمات لبنان تتصاعد.. هل تشهد حلاً قريباً؟

أزمات لبنان تتصاعد.. هل تشهد حلاً قريباً؟

لبنان: 4 ملايين شخص معرضون لنقص حاد بإمدادات مياه الشرب

لبنان: 4 ملايين شخص معرضون لنقص حاد بإمدادات مياه الشرب

الرئيس التونسي يعفي الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد من منصبه

الرئيس التونسي يعفي الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد من منصبه

العاهل المغربي يبعث رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي

العاهل المغربي يبعث رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يداهم محلات تجارية في قرية العرقة غرب جنين

الاحتلال يداهم محلات تجارية في قرية العرقة غرب جنين

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في تركيا

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في تركيا

&#34;صلح حلحول&#34; تحكم بالسجن 3 سنوات لمدان بتهمة تكرار حيازة مخدرات

"صلح حلحول" تحكم بالسجن 3 سنوات لمدان بتهمة تكرار حيازة مخدرات

أبو الرب: &#34;الأوقاف&#34; ماضية برعاية حفظة كتاب الله وفتح المزيد من دور ومراكز التحفيظ

أبو الرب: "الأوقاف" ماضية برعاية حفظة كتاب الله وفتح المزيد من دور ومراكز التحفيظ

جبهة التحرير الفلسطينية: جاهزون للدفاع عن القدس والأقصى

جبهة التحرير الفلسطينية: جاهزون للدفاع عن القدس والأقصى

اشتية يتسلم التقرير السنوي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

اشتية يتسلم التقرير السنوي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

الأشقر: 90% من الأسرى الإداريين أسرى سابقين

الأشقر: 90% من الأسرى الإداريين أسرى سابقين

بكيرات: التهويد والتضييق والاقتحامات امتداد لحريق الأقصى

بكيرات: التهويد والتضييق والاقتحامات امتداد لحريق الأقصى

منوعات

بعد التنمر عليه.. أحلام تحدث ضجة بدعمها ومساعدتها لهذا الشاب

بعد التنمر عليه.. أحلام تحدث ضجة بدعمها ومساعدتها لهذا الشاب

شاهد: جمهور تامر حسني يقتحم المسرح في حفله.. وهذا ما حدث

شاهد: جمهور تامر حسني يقتحم المسرح في حفله.. وهذا ما حدث

شاهد: لقطات عفوية لإبن ميريام فارس الصغير يقلد رقصتها

شاهد: لقطات عفوية لإبن ميريام فارس الصغير يقلد رقصتها

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بين جمهوره &#34;البُعبع جه&#34;.. ماذا يقصد؟

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بين جمهوره "البُعبع جه".. ماذا يقصد؟

شاهد: ياسمين صبري تشعل الوسط الفني برشاقتها بالتمارين الرياضية

شاهد: ياسمين صبري تشعل الوسط الفني برشاقتها بالتمارين الرياضية

شاهد كيف ردت بدور البراهيم على متابعة اتهمتها بـ&#34;الرخص&#34;

شاهد كيف ردت بدور البراهيم على متابعة اتهمتها بـ"الرخص"

شاهد: فنانة شهيرة تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب

شاهد: فنانة شهيرة تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب

شاهد التعليق الأول لأحمد سعد بعد عقد قرانه

شاهد التعليق الأول لأحمد سعد بعد عقد قرانه

شاهد: أول ظهور لنيللي كريم من شهر العسل

شاهد: أول ظهور لنيللي كريم من شهر العسل

خطيب منة عرفة يثير الجدل بموعد زواجهما

خطيب منة عرفة يثير الجدل بموعد زواجهما

عربي

الصومال يعلن الاتفاق على إجراءات الانتخابات التشريعية

الصومال يعلن الاتفاق على إجراءات الانتخابات التشريعية

ملك الأردن يتوجه لموسكو للقاء بوتين

ملك الأردن يتوجه لموسكو للقاء بوتين

لبنان تقدم شكوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل

لبنان تقدم شكوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل

أزمات لبنان تتصاعد.. هل تشهد حلاً قريباً؟

أزمات لبنان تتصاعد.. هل تشهد حلاً قريباً؟