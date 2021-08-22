شؤون فلسطينية

قناة (العربية): مصر تغلق معبر رفح حتى اشعار اخر

قناة (العربية): مصر تغلق معبر رفح حتى اشعار اخر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قناة (العربية)، مساء اليوم الأحد، أن جمهورية مصر العربية، قررت إغلاق معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، حتى اشعاراً اخر، احتجاجا على ما وصفته بـ"تصرفات حركة حماس".

بدوره، قال غال بيرغر، المراسل العسكري لقناة (كان) الإسرائيلية: "إن جمهورية مصر العربية اتخذت قرارًا بإغلاق معبر رفح البري".

وأصيب 41 مواطناً فلسطينياً، مساء أمس السبت، خلال المظاهرات التي انطلقت على أرض مخيم ملكة شرقي مدينة غزة، بدعوة من الفصائل الفلسطينية، احياءً لذكرى احرام المسجد الأقصى.

في المقابل، أصيب جندي تابع لحرس الحدود الإسرائيلية، برصاصة في الرأس، من قبل شاب فلسطيني، شرق مدينة غزة، ووصفت حالته بالخطيرة جدا، حيث تم نقله الى مستشفى (سوروكا) وتم إدخاله الى العمليات.

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