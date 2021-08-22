دولي

إسرائيل تصادق على تعيين أمير حايك سفيرًا لإسرائيل في الامارات

إسرائيل تصادق على تعيين أمير حايك سفيرًا لإسرائيل في الامارات
رام الله - دنيا الوطن
صادقت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها اليوم الأحد، على تعيين "أمير حايك" سفيرًا لإسرائيل في الامارات، وعلى تعيين "اساف زامين" بمنصب القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك. 

وكان حايك يشغل منصب رئيس اتحاد الفنادق في إسرائيل وحاليًا رئيس إدارة شركة إعادة تدوير المنتجات "التجميع من أجل البيئة"، وشغل بالماضي منصب المدير العام لوزارة الصناعة الإسرائيلية، والمدير العام لاتحاد الصناعيين الإسرائيليين، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية. 

وقال وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد في تغريدة: "أقدم تهاني الى أمير حايم السفير الإسرائيلي في الامارات والى آساف زامير القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك، بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تعيينهم اليوم، انا كلي ثقة بأنهم سيؤدون مهام منصبهم بأفضل صورة وسيمثلون إسرائيل بكل فخر وسعادة". 

ويخلف بذلك حايك السفير ايتان نائية الذي شغل المنصب خلال الأشهر الأخيرة بعد تعيينه بصورة مؤقتة في أبو ظبي، وافتتح مع وزير الخارجية يائير لابيد السفارة الجديدة خلال شهر أيار/مايو الماضي. 

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