التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في تركيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن توفر عدد من المنح الدراسية في تركيا للعام الدراسي 2022-2021، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة.ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها التعليمات، والشروط، والوثائق المطلوبة، وآلية تقديم الطلبات، والمواعيد النهائية للتقديم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات، مرفقا معها الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول؛ يتم في مقر الوزارة برام الله أو في مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.