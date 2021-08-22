شؤون فلسطينية

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في تركيا

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن توفر عدد من المنح الدراسية في تركيا للعام الدراسي 2022-2021، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الإلكتروني  www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها التعليمات، والشروط، والوثائق المطلوبة، وآلية تقديم الطلبات، والمواعيد النهائية للتقديم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات، مرفقا معها الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول؛ يتم في مقر الوزارة برام الله أو في مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

أخبار ذات صلة

صحيفة إسرائيلية: الأيام المقبلة سيجري تعديل على الحاجز عند حدود قطاع غزة

صحيفة إسرائيلية: الأيام المقبلة سيجري تعديل على الحاجز عند حدود قطاع غزة

النقل والمواصلات تصدر بياناً حول تطعيم موظفيها

النقل والمواصلات تصدر بياناً حول تطعيم موظفيها

(يديعوت): إسرائيل تفشل في قراءة توجهات السنوار بشكل صحيح

(يديعوت): إسرائيل تفشل في قراءة توجهات السنوار بشكل صحيح

حركة الاحرار ترد على تهديدات بينت وغانتس بشن جولة عسكرية على القطاع.. ماذا قالت؟

حركة الاحرار ترد على تهديدات بينت وغانتس بشن جولة عسكرية على القطاع.. ماذا قالت؟

موقع (واللا) يكشف عن الوضع الصحي للجندي الذي أصيب على حدود غزة

موقع (واللا) يكشف عن الوضع الصحي للجندي الذي أصيب على حدود غزة

&#34;صلح حلحول&#34; تحكم بالسجن 3 سنوات لمدان بتهمة تكرار حيازة مخدرات

"صلح حلحول" تحكم بالسجن 3 سنوات لمدان بتهمة تكرار حيازة مخدرات

أبو الرب: &#34;الأوقاف&#34; ماضية برعاية حفظة كتاب الله وفتح المزيد من دور ومراكز التحفيظ

أبو الرب: "الأوقاف" ماضية برعاية حفظة كتاب الله وفتح المزيد من دور ومراكز التحفيظ

جبهة التحرير الفلسطينية: جاهزون للدفاع عن القدس والأقصى

جبهة التحرير الفلسطينية: جاهزون للدفاع عن القدس والأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في تركيا

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في تركيا

&#34;صلح حلحول&#34; تحكم بالسجن 3 سنوات لمدان بتهمة تكرار حيازة مخدرات

"صلح حلحول" تحكم بالسجن 3 سنوات لمدان بتهمة تكرار حيازة مخدرات

أبو الرب: &#34;الأوقاف&#34; ماضية برعاية حفظة كتاب الله وفتح المزيد من دور ومراكز التحفيظ

أبو الرب: "الأوقاف" ماضية برعاية حفظة كتاب الله وفتح المزيد من دور ومراكز التحفيظ

جبهة التحرير الفلسطينية: جاهزون للدفاع عن القدس والأقصى

جبهة التحرير الفلسطينية: جاهزون للدفاع عن القدس والأقصى

اشتية يتسلم التقرير السنوي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

اشتية يتسلم التقرير السنوي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

الأشقر: 90% من الأسرى الإداريين أسرى سابقين

الأشقر: 90% من الأسرى الإداريين أسرى سابقين

بكيرات: التهويد والتضييق والاقتحامات امتداد لحريق الأقصى

بكيرات: التهويد والتضييق والاقتحامات امتداد لحريق الأقصى

الإسلامية المسيحية : (52 عاماً) ونيران الحقد الإسرائيلي لا تزال تنهش الأقصى

الإسلامية المسيحية : (52 عاماً) ونيران الحقد الإسرائيلي لا تزال تنهش الأقصى

منوعات

بعد التنمر عليه.. أحلام تحدث ضجة بدعمها ومساعدتها لهذا الشاب

بعد التنمر عليه.. أحلام تحدث ضجة بدعمها ومساعدتها لهذا الشاب

شاهد: جمهور تامر حسني يقتحم المسرح في حفله.. وهذا ما حدث

شاهد: جمهور تامر حسني يقتحم المسرح في حفله.. وهذا ما حدث

شاهد: لقطات عفوية لإبن ميريام فارس الصغير يقلد رقصتها

شاهد: لقطات عفوية لإبن ميريام فارس الصغير يقلد رقصتها

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بين جمهوره &#34;البُعبع جه&#34;.. ماذا يقصد؟

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بين جمهوره "البُعبع جه".. ماذا يقصد؟

شاهد: ياسمين صبري تشعل الوسط الفني برشاقتها بالتمارين الرياضية

شاهد: ياسمين صبري تشعل الوسط الفني برشاقتها بالتمارين الرياضية

شاهد كيف ردت بدور البراهيم على متابعة اتهمتها بـ&#34;الرخص&#34;

شاهد كيف ردت بدور البراهيم على متابعة اتهمتها بـ"الرخص"

شاهد: فنانة شهيرة تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب

شاهد: فنانة شهيرة تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب

شاهد التعليق الأول لأحمد سعد بعد عقد قرانه

شاهد التعليق الأول لأحمد سعد بعد عقد قرانه

شاهد: أول ظهور لنيللي كريم من شهر العسل

شاهد: أول ظهور لنيللي كريم من شهر العسل

خطيب منة عرفة يثير الجدل بموعد زواجهما

خطيب منة عرفة يثير الجدل بموعد زواجهما

عربي

لبنان تقدم شكوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل

لبنان تقدم شكوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل

أزمات لبنان تتصاعد.. هل تشهد حلاً قريباً؟

أزمات لبنان تتصاعد.. هل تشهد حلاً قريباً؟

لبنان: 4 ملايين شخص معرضون لنقص حاد بإمدادات مياه الشرب

لبنان: 4 ملايين شخص معرضون لنقص حاد بإمدادات مياه الشرب

من بعض الدول والمنظمات.. العاهل المغربي يندد بـ&#34;هجمات مدروسة&#34; على المملكة

من بعض الدول والمنظمات.. العاهل المغربي يندد بـ"هجمات مدروسة" على المملكة