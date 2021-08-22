إيران تسجل زيادة غير مسبوقة في حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنشهدت حصيلة ضحايا فيروس (كورونا) في إيران زيادة يومية غير مسبوقة برصد أكثر من 680 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد عن تسجيلها 684 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي، مقابل 544 وفاة في اليوم السابق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ورصدت الوزارة خلال اليوم الأخير 36419 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 24179 إصابة أمس.وإجمالا، سجلت في إيران منذ بداية الجائحة أربعة ملايين 677114 إصابة مؤكدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس (كورونا)، منها 102038 حالة وفاة و932472 حالة شفاء.وتلقى أكثر من 16.7 مليون شخص في إيران حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد (كورونا)، واستكمل أكثر من 5.8 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.وتواجه إيران حاليا الموجة الخامسة من تفشي (كورونا)، وتغذيها سلالة "دلتا" المتحورة شديد العدوى.