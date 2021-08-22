دولي

(طالبان) تشدد الإجراءات الأمنية في كابل

(طالبان) تشدد الإجراءات الأمنية في كابل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام غربية بأن حركة "طالبان" التي سيطرت قبل أسبوع على العاصمة الأفغانية كابل شددت الإجراءات الرامية إلى ضبط الأمن في المدينة وخاصة في محيط مطارها.

ونقلت وكالة (رويترز) اليوم الأحد، عن شهود عيان تأكيدهم أن "طالبان" فرضت "بعض النظام" حول مطار كابل الذي تعمه الفوضى.

وأوضح الشهود أن مسلحي الحركة أطلقوا النار في الهواء واستخدموا الهراوات لإجبار الناس على تشكيل طوابير منظمة خارج بوابات المطار الرئيسية، ولم يسمحوا للحشود بالتجمع في محيطه.

وقالت مصادر الوكالة إنه ليست هناك إصابات جسيمة، مضيفة أن طوابير طويلة تتشكل الآن أمام بوابات المطار.

بدورها، ذكرت وكالة (أسوشيتد برس) أن مسلحي "طالبان" قاموا اليوم بتفتيش المركبات عند نقطة أقاموها في كابل، مبررين ذلك بسعيهم إلى "ضمان الأمن".

وأشارت الوكالة إلى أن "طالبان" تنظم أيضا دوريات يومية في أنحاء منطقة وزير أكبر خان التي اشتهرت بـ"المنطقة الخضراء".

وأكدت الوكالة أن عناصر "طالبان" تنقلوا في الأيام الأخيرة من منزل إلى آخر لتسجيل أسماء المقيمين وجمع الأسلحة.

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