النقل والمواصلات تصدر بياناً حول تطعيم موظفيها









رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، بياناً صحفياً خاصة بموظفيها غير الحاصلين على التطعيم ضد فيروس (كورونا).وأكدت الوزارة في بيانها الذي نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه يمنع التحاق أي موظف من موظفي الوزارة والمديريات التابعة لها، بمكان عليه في حال عدم تلقيه للطعومات الخاصة بفيروس (كورونا)، لافتة إلى أنه سيتم اعتبار الموظف في إجازة طوال فترة تغيبه عن العمل.وفي السياق، أشارت الوزارة، إلى أنه يشترط على كالة المواطنين الراغبين في الحصول على أي من خدمات وزارة النقل والمواصلات أو مديرياتها، إبراز شهادة التطعيم ضد الفيروس مصدقة حسب الأصول من وزارة الصحة.وقالت: "يلتزم أصحاب مدارس السياقة والمعاهد الاستكمالية، بالحصول على شهاد التطعي الخاصة بفيروس (كورونا) لكافة الطلبة الملتحقين للدراسة لديهم، وتقديم صورة عن الشهادة مع معاملات الطلبة لدى الوزارة".وأضافت: "تلتزم كافة نقابات السائقين بالتعميم على مكاتب التاكسي وسائقي المركبات العمومية للحصول على شهادة التطعيم مصدقة من وزارة الصحة، أو التوجه لمراكز التطعيم في حال عدم حصولهم عل الطعومات اللازمة".وتابعت الوزارة بقولها: "تلتزم مراكز الفحص الهندسي والديناموميتر بتطعيم موظفيها والحصول على شهادة التطعيم مصدقة من وزارة الصحة"، لافتة إلى أنه يمنع منعاً باتاً استقبال أي مراجع في الوزارة أو المديريات لا يرتدي الكمامة الطبية.وشددت الوزارة في بيانها، على ضرورة التزام كافة الموظفين والمواطنين بإجراء فحص الحرارة قبل الدخول إلى مقر الوزارة والمديريات.وفي السياق، قالت: "تمنع التجمعات في المكاتب والقاعات المغلقة منعاً باتاً"، مضيفة: "يلتزم موظفو الأمن في مقر الوزارة والمديريات بما ورد أعلاه".