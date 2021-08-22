شؤون فلسطينية

النقل والمواصلات تصدر بياناً حول تطعيم موظفيها

النقل والمواصلات تصدر بياناً حول تطعيم موظفيها
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، بياناً صحفياً خاصة بموظفيها غير الحاصلين على التطعيم ضد فيروس (كورونا).

وأكدت الوزارة في بيانها الذي نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه يمنع التحاق أي موظف من موظفي الوزارة والمديريات التابعة لها، بمكان عليه في حال عدم تلقيه للطعومات الخاصة بفيروس (كورونا)، لافتة إلى أنه سيتم اعتبار الموظف في إجازة طوال فترة تغيبه عن العمل.

وفي السياق، أشارت الوزارة، إلى أنه يشترط على كالة المواطنين الراغبين في الحصول على أي من خدمات وزارة النقل والمواصلات أو مديرياتها، إبراز شهادة التطعيم ضد الفيروس مصدقة حسب الأصول من وزارة الصحة.

وقالت: "يلتزم أصحاب مدارس السياقة والمعاهد الاستكمالية، بالحصول على شهاد التطعي الخاصة بفيروس (كورونا) لكافة الطلبة الملتحقين للدراسة لديهم، وتقديم صورة عن الشهادة مع معاملات الطلبة لدى الوزارة".

وأضافت: "تلتزم كافة نقابات السائقين بالتعميم على مكاتب التاكسي وسائقي المركبات العمومية للحصول على شهادة التطعيم مصدقة من وزارة الصحة، أو التوجه لمراكز التطعيم في حال عدم حصولهم عل الطعومات اللازمة".

وتابعت الوزارة بقولها: "تلتزم مراكز الفحص الهندسي والديناموميتر بتطعيم موظفيها والحصول على شهادة التطعيم مصدقة من وزارة الصحة"، لافتة إلى أنه يمنع منعاً باتاً استقبال أي مراجع في الوزارة أو المديريات لا يرتدي الكمامة الطبية.

وشددت الوزارة في بيانها، على ضرورة التزام كافة الموظفين والمواطنين بإجراء فحص الحرارة قبل الدخول إلى مقر الوزارة والمديريات.

وفي السياق، قالت: "تمنع التجمعات في المكاتب والقاعات المغلقة منعاً باتاً"، مضيفة: "يلتزم موظفو الأمن في مقر الوزارة والمديريات بما ورد أعلاه".


أخبار ذات صلة

صحيفة إسرائيلية: الأيام المقبلة سيجري تعديل على الحاجز عند حدود قطاع غزة

صحيفة إسرائيلية: الأيام المقبلة سيجري تعديل على الحاجز عند حدود قطاع غزة

(يديعوت): إسرائيل تفشل في قراءة توجهات السنوار بشكل صحيح

(يديعوت): إسرائيل تفشل في قراءة توجهات السنوار بشكل صحيح

حركة الاحرار ترد على تهديدات بينت وغانتس بشن جولة عسكرية على القطاع.. ماذا قالت؟

حركة الاحرار ترد على تهديدات بينت وغانتس بشن جولة عسكرية على القطاع.. ماذا قالت؟

موقع (واللا) يكشف عن الوضع الصحي للجندي الذي أصيب على حدود غزة

موقع (واللا) يكشف عن الوضع الصحي للجندي الذي أصيب على حدود غزة

&#34;صلح حلحول&#34; تحكم بالسجن 3 سنوات لمدان بتهمة تكرار حيازة مخدرات

"صلح حلحول" تحكم بالسجن 3 سنوات لمدان بتهمة تكرار حيازة مخدرات

أبو الرب: &#34;الأوقاف&#34; ماضية برعاية حفظة كتاب الله وفتح المزيد من دور ومراكز التحفيظ

أبو الرب: "الأوقاف" ماضية برعاية حفظة كتاب الله وفتح المزيد من دور ومراكز التحفيظ

جبهة التحرير الفلسطينية: جاهزون للدفاع عن القدس والأقصى

جبهة التحرير الفلسطينية: جاهزون للدفاع عن القدس والأقصى

اشتية يتسلم التقرير السنوي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

اشتية يتسلم التقرير السنوي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;صلح حلحول&#34; تحكم بالسجن 3 سنوات لمدان بتهمة تكرار حيازة مخدرات

"صلح حلحول" تحكم بالسجن 3 سنوات لمدان بتهمة تكرار حيازة مخدرات

أبو الرب: &#34;الأوقاف&#34; ماضية برعاية حفظة كتاب الله وفتح المزيد من دور ومراكز التحفيظ

أبو الرب: "الأوقاف" ماضية برعاية حفظة كتاب الله وفتح المزيد من دور ومراكز التحفيظ

جبهة التحرير الفلسطينية: جاهزون للدفاع عن القدس والأقصى

جبهة التحرير الفلسطينية: جاهزون للدفاع عن القدس والأقصى

اشتية يتسلم التقرير السنوي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

اشتية يتسلم التقرير السنوي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

الأشقر: 90% من الأسرى الإداريين أسرى سابقين

الأشقر: 90% من الأسرى الإداريين أسرى سابقين

بكيرات: التهويد والتضييق والاقتحامات امتداد لحريق الأقصى

بكيرات: التهويد والتضييق والاقتحامات امتداد لحريق الأقصى

الإسلامية المسيحية : (52 عاماً) ونيران الحقد الإسرائيلي لا تزال تنهش الأقصى

الإسلامية المسيحية : (52 عاماً) ونيران الحقد الإسرائيلي لا تزال تنهش الأقصى

مصرع مواطن جراء حادث سير ذاتي في طوباس

مصرع مواطن جراء حادث سير ذاتي في طوباس

منوعات

بعد التنمر عليه.. أحلام تحدث ضجة بدعمها ومساعدتها لهذا الشاب

بعد التنمر عليه.. أحلام تحدث ضجة بدعمها ومساعدتها لهذا الشاب

شاهد: جمهور تامر حسني يقتحم المسرح في حفله.. وهذا ما حدث

شاهد: جمهور تامر حسني يقتحم المسرح في حفله.. وهذا ما حدث

شاهد: لقطات عفوية لإبن ميريام فارس الصغير يقلد رقصتها

شاهد: لقطات عفوية لإبن ميريام فارس الصغير يقلد رقصتها

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بين جمهوره &#34;البُعبع جه&#34;.. ماذا يقصد؟

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بين جمهوره "البُعبع جه".. ماذا يقصد؟

شاهد: ياسمين صبري تشعل الوسط الفني برشاقتها بالتمارين الرياضية

شاهد: ياسمين صبري تشعل الوسط الفني برشاقتها بالتمارين الرياضية

شاهد كيف ردت بدور البراهيم على متابعة اتهمتها بـ&#34;الرخص&#34;

شاهد كيف ردت بدور البراهيم على متابعة اتهمتها بـ"الرخص"

شاهد: فنانة شهيرة تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب

شاهد: فنانة شهيرة تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب

شاهد التعليق الأول لأحمد سعد بعد عقد قرانه

شاهد التعليق الأول لأحمد سعد بعد عقد قرانه

شاهد: أول ظهور لنيللي كريم من شهر العسل

شاهد: أول ظهور لنيللي كريم من شهر العسل

خطيب منة عرفة يثير الجدل بموعد زواجهما

خطيب منة عرفة يثير الجدل بموعد زواجهما

عربي

لبنان تقدم شكوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل

لبنان تقدم شكوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل

أزمات لبنان تتصاعد.. هل تشهد حلاً قريباً؟

أزمات لبنان تتصاعد.. هل تشهد حلاً قريباً؟

لبنان: 4 ملايين شخص معرضون لنقص حاد بإمدادات مياه الشرب

لبنان: 4 ملايين شخص معرضون لنقص حاد بإمدادات مياه الشرب

من بعض الدول والمنظمات.. العاهل المغربي يندد بـ&#34;هجمات مدروسة&#34; على المملكة

من بعض الدول والمنظمات.. العاهل المغربي يندد بـ"هجمات مدروسة" على المملكة