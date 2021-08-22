(يديعوت): إسرائيل تفشل في قراءة توجهات السنوار بشكل صحيح

رام الله - دنيا الوطنقال يوسي يهوشع، المحلل العسكري في صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الأحد: "ن إسرائيل فشلت في قراءة توجهات يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة بشكل صحيح، وقد حدث ذلك في المعركة الأخيرة على قطاع غزة في شهر أيار/ مايو الماضي".وأضاف يهوشع: "ها هي إسرائيل تفشل مرة أخرى، هذا ليس رأيي فقط بل رأي كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية".وعاد الهدوء مجددا إلى الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بعد ليلة من التصعيد، فيما واصلت فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال الوقود والبضائع.وأفاد موقع (واللا) العبري أنه بالرغم من الأحداث على حدود قطاع غزة، وإصابة قناص حرس الحدود بجروح بالغة الخطورة، وغارات سلاح الجو الليلة الماضية تم فتح معبر كرم أبو سالم صباح اليوم لنقل أكثر من مليون لتر من الوقود إلى محطة الكهرباء في غزة.