حركة الاحرار ترد على تهديدات بينت وغانتس بشن جولة عسكرية على القطاع.. ماذا قالت؟

رام الله - دنيا الوطنأكد ياسر خلف، الناطق باسم حركة الاحرار، أن تهديدات نفتالي بينت، رئيس الوزراء الاسرائيلي، ووزير جيشه بيني غانتس، لا تخيف الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن العدوان على غزة سيكلفهما الكثير وفي المقدمة سقوط حكومتهما الضعيفة.وقال خلف خلال لقاء عبر قناة (فلسطين اليوم)، مساء اليوم الأحد: "شعبنا يملك القرار والإرادة ويسير بخطى ثابتة وهو يعلم أن خلفه مقاومة ستحميه وتدافع عنه وأي عدوان صهيوني عليه لن يمر مرور الكرام".وأضاف خلف: "غزة لا تقبل الابتزاز ومماطلة الاحتلال في تنفيذ إجراءات كسر الحصار لن تولد إلا الانفجار، وغضب واندفاع جماهير شعبنا في إحياء ذكرى حرق الأقصى نحو الحدود شرق غزة خير شاهد ودليل على ذلك".وتابع بقوله: "على الوسطاء التحرك بكل قوة للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وتحقيق إرادة ومطالب شعبنا الذي لن يتوقف أو يتراجع عن حراكه الشعبي السلمي واستخدام أدوات الاشتباك مع الاحتلال حتى يدفع استحقاقات معركة سيف القدس".